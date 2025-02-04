Литва, Украина и Польша готовят совместную заявку на включение традиции празднования Сочельника в список наследия ЮНЕСКО

„Среди конкретных работ Литвы по сохранению украинской культуры и наследия следует отметить активную деятельность литовских учреждений культуры по безопасному вывозу, реставрации и экспонированию для общественности движимых украинских культурных ценностей, интеграцию украинских деятелей искусства в международные проекты, реализуемые Литвой, и подготовка совместной заявки Литвы, Украины и Польши с целью включения традиции празднования Сочельника, которая объединяет наши страны, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО“, - указывается в сообщении министерства.

Министерство объявило об этой инициативе после состоявшейся в минувшие выходные в Украине первой встречи в формате „Культурный Рамштайн“, целью которой было обсуждение состояния культурного сектора Украины и мер по борьбе с возникающими угрозами.

В минувшие выходные в Ужгороде, Украине, состоялась первая встреча в формате „Культурный Рамштайн“. Участвовавшая в мероприятии заместитель министра культуры Ингрида Велюте призвала международное сообщество активно защищать и популяризировать культурное наследие Украины.

„Мы поддерживаем решения о включении культуры в конференцию по восстановлению Украины в Италии, а затем и в конференцию в Испании. Это должно вызвать эффект домино“, - сказала на встрече вице-министр.