Литва, Украина и Польша готовят совместную заявку на включение традиции празднования Сочельника в список наследия ЮНЕСКО

Министерство объявило об этой инициативе после состоявшейся в минувшие выходные в Украине первой встречи в формате „Культурный Рамштайн“, целью которой было обсуждение состояния культурного сектора Украины и мер по борьбе с возникающими угрозами.
„Среди конкретных работ Литвы по сохранению украинской культуры и наследия следует отметить активную деятельность литовских учреждений культуры по безопасному вывозу, реставрации и экспонированию для общественности движимых украинских культурных ценностей, интеграцию украинских деятелей искусства в международные проекты, реализуемые Литвой, и подготовка совместной заявки Литвы, Украины и Польши с целью включения традиции празднования Сочельника, которая объединяет наши страны, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО“, - указывается в сообщении министерства.
В минувшие выходные в Ужгороде, Украине, состоялась первая встреча в формате „Культурный Рамштайн“. Участвовавшая в мероприятии заместитель министра культуры Ингрида Велюте призвала международное сообщество активно защищать и популяризировать культурное наследие Украины.
„Мы поддерживаем решения о включении культуры в конференцию по восстановлению Украины в Италии, а затем и в конференцию в Испании. Это должно вызвать эффект домино“, - сказала на встрече вице-министр.
„Мы все согласны с тем, что культурная идентичность напрямую связана с национальной безопасностью. Мы должны противостоять агрессивной культурной политике России, которая имеет многолетний опыт стирания суверенных народов с культурной карты мира, и вместо этого создать пространство для процветания украинской и европейской культуры“, - добавила она.
В первой конференции „Культурный Рамштайн“ под названием „Сотрудничество ради устойчивости“ приняли участие представители 25 стран и международных организаций. На встрече были определены основные приоритеты по укреплению устойчивости украинского культурного сектора, обсуждены общие угрозы культурному наследию, а также меры по борьбе с незаконным вывозом и торговлей культурными ценностями.
Кроме того, как указывает Министерство культуры, в ходе встречи был обсужден план действий по достижению конкретных результатов и принята совместная декларация.