Литва – страна вдов: профессор рассказал, почему мужчины здесь живут недолго

„Продолжительность жизни мужчин в Литве одна из самых коротких в странах Европы, такая же короткая, как у мужчин в Беларуси и России. Во Франции, Италии и Швейцарии средняя продолжительность жизни жителей намного выше. Для уменьшения этой разницы нужно менять образ жизни людей“, – сказала Добилене.

„Есть немало причин, по которым мужчины живут не так долго, как женщины. Во-первых, разница полов. Женские гормоны защищают от этих болезней до менопаузы, потом, когда их становится меньше, женщины тоже начинают заболевать этими болезнями, и тяжело. Женщины больше заботятся о своем здоровье, а мужчины приходят к врачам по наводке женщин“, – сказала она.