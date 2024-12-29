Литва – страна вдов: профессор рассказал, почему мужчины здесь живут недолго

„В Литве рано растет смертность среди трудоспособного населения, особенно мужчин. В группе 24–34 лет умирают 9 мужчин на 100 000 жителей, а в группе от 35 лет смертность возрастает в 5 раз. Это серьезная проблема.
Литва, по сравнению с другими странами Европы, лидирует по большой разнице срока жизни мужчин и женщин и низкой продолжительности жизни мужчин. Поэтому, можно сказать, что Литва - страна вдов, женщины живут дольше мужчин. Однако надо знать, что таких смертей можно избежать“, – сказала профессор Оливия Добилене.
В самой большой группе риска находятся мужчины 35–45 лет. По словам профессора, мужчины в Литве заболевают сердечно-сосудистыми болезнями довольно рано, намного раньше, чем женщины, у которых эти болезни появляются уже после менопаузы, в 65–75 лет.
„Продолжительность жизни мужчин в Литве одна из самых коротких в странах Европы, такая же короткая, как у мужчин в Беларуси и России. Во Франции, Италии и Швейцарии средняя продолжительность жизни жителей намного выше. Для уменьшения этой разницы нужно менять образ жизни людей“, – сказала Добилене.
Еще более печален факт, указанный профессором Йолантой Бадарене: у молодых мужчин сердечно-сосудистые заболевания обычно начинаются с инфаркта миокарда или внезапной смерти.
„Есть немало причин, по которым мужчины живут не так долго, как женщины. Во-первых, разница полов. Женские гормоны защищают от этих болезней до менопаузы, потом, когда их становится меньше, женщины тоже начинают заболевать этими болезнями, и тяжело. Женщины больше заботятся о своем здоровье, а мужчины приходят к врачам по наводке женщин“, – сказала она.
Основные причины преждевременной смерти мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний назвал профессор кардиолог Раймондас Кубилюс.
„Одна из основных причин - мужчины невнимательны в отношении коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и своего здоровья. Мужчины реже участвуют в программах превенции этих болезней, а в ней задействованы люди 40–60 лет, даже если у них нет никаких жалоб“, – подчеркнул профессор.
Важно понять, что большая часть факторов риска – повышенный холестерин, повышенный сахар, давление - они не дают никаких симптомов, поэтому состояние у такого человека нормальное. Кажется, ничего плохого не чувствую, поэтому риска нет. Но это не так.
Кубилюс сказал, что мужчины начинают следить за своим здоровьем уже после первого инфаркта или развития другой серьезной болезни.
„Кстати, мы заметили, что больше о своем здоровье заботятся молодые мужчины“, – продолжил он.
Самое опасное, по словам собеседника, это сочетание следующих факторов риска: дислипидемия, курение, давление, сахарный диабет, низкая физическая активность.
Из-за этих факторов риска образуются атеросклерозные бляшки, которые нарушают кровообращение, что приводит к инфарктам и другим серьезным состояниям.
„Однако чаще всего после того как мы говорим со спасенными пациентами, выясняется, что организм давал некоторые сигналы: это либо повышенное давление, повышенный уровень холестерина, курение, родственники больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, боль в области сердца, под лопаткой, которой не придавалось значение“, – сказал Кубилюс.
Чтобы защититься от инфаркта, надо уделять время превенции. По словам врача, надо следить за уровнем холестерина, регулярно измерять давление, правильно питаться, соблюдать физическую активность и спать не меньше 6 часов в день.