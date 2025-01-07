"Литва сталa моей дорогой в искусство". Марианна Веревкина — яркая художница, которая привезла экспрессионизм в Вильнюс

Как и для других художников нового искусства, для Марианны Веревкиной содержание было первично, форма вторична. Важны чувства, сила впечатления. Главным для художницы-экспрессионистки в искусстве было сосредоточенное чувство любви, возвышенное до мировоззрения и веры, а затем переведенное в художественный язык символов, линий, красок и выраженное в форме художественного произведения. Искусство виделось ей воплощением любви, духа, истины и безграничного сияния Царствия Божьего — мощным духовным звучанием космоса. Веревкина настаивала, что искусство — это любовь, пророчество и безумие, „красивая“ и „ужасная“ красота.

Таким образом, личная и групповая идентификация Марианны Веревкиной охватывает как культурное, художественное и „божественное“, так и „политическое“, но не растворяется в них. У художницы прослеживается самоидентификация с родным краем, а затем и с другими странами. „Дорогой родимый уголок“ и „наши литовские запахи тишины“ для Веревкиной — прежде всего „своя, наша Литва“, где она училась, начала рисовать, жила 11 лет, а затем в течение еще 20 лет часто проводила летние сезоны. Литва для нее — уже не образ „единой Польши“ или былого Великого княжества Литовского, а „свой кусочек земли“ в национальной, литовскоязычной, этнографической единице — „настоящей Литве“. В этом признании существования автономного литовского народа с его языком и культурными задачами Веревкина была более близка чаяниям литовского национального движения, а не унитарным и русификаторским целям официальной имперской политики с ее дискриминацией целых народов, языков и конфессий.