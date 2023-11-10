Литва: с 10 ноября запрещено эксплуатировать транспортные средства с летними шинами

На автомобилях и прицепах к ним (если прицепы оборудованы тормозами), когда полная масса автомобиля или прицепа не превышает 3,5 т, с 10 ноября по 31 марта должны использоваться зимние шины (с маркировкой "M+S, "*" или "All seasons").

Как указывает Служба дорожной полиции Литвы, с 10 ноября также можно будет ездить на демисезонной или шипованной резине. Задняя часть транспортного средства с шипованными шинами должна быть отмечена отличительным знаком, состоящим из белого равностороннего треугольника с красной каймой и символом шиповки посередине.

Как указывает полиция, минимальное требование к автомобильным шинам – глубина протектора зимой не должна быть менее 3 мм.

"Однако также важно оценить, как долго использовались шины, и помнить, что глубина протектора не всегда отражает их истинное состояние – резина могла затвердеть и потерять необходимые свойства", - указывает полиция.