Литва: с 10 ноября запрещено эксплуатировать транспортные средства с летними шинами

На автомобилях и прицепах к ним (если прицепы оборудованы тормозами), когда полная масса автомобиля или прицепа не превышает 3,5 т, с 10 ноября по 31 марта должны использоваться зимние шины (с маркировкой "M+S, "*" или "All seasons").
Как указывает Служба дорожной полиции Литвы, с 10 ноября также можно будет ездить на демисезонной или шипованной резине. Задняя часть транспортного средства с шипованными шинами должна быть отмечена отличительным знаком, состоящим из белого равностороннего треугольника с красной каймой и символом шиповки посередине.
Как указывает полиция, минимальное требование к автомобильным шинам – глубина протектора зимой не должна быть менее 3 мм.
"Однако также важно оценить, как долго использовались шины, и помнить, что глубина протектора не всегда отражает их истинное состояние – резина могла затвердеть и потерять необходимые свойства", - указывает полиция.
Как указано в Правилах дорожного движения (ПДД), исключение из запрета на эксплуатацию транспортных средств на летней резине с 10 ноября распространяется на мопеды, мотоциклы, трициклы и все виды квадроциклов.
ПДД предусматривает, что эксплуатация мопедов, мотоциклов, трициклов, всех типов квадроциклов на летних шинах запрещается в декабре-феврале, а также в марте-ноябре, если хотя бы часть проезжей части покрыта снегом или льдом.
В Кодексе об административных правонарушения предусмотрено, что за управление транспортным средством, шины которого не соответствуют установленным техническим требованиям или требованиям по эксплуатации шин, водителю может грозить штраф от 50 до 100 евро.