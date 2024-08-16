2024.08.16 12:16

Литва продлила действие исключений на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами

 
ru.DELFI.lt
Sienos statyba Latežeryje
Sienos statyba Latežeryje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Корректируется порядок въезда в Литву для легковых автомобилей с белорусской регистрацией. С субботы их перевозка в коммерческих целях по-прежнему будет запрещена, однако с такими номерами автомобилей въезжать смогут граждане Беларуси, имеющие визу или вид на жительство, выданные Литвой, или граждане Евросоюза, проживающие в этой стране.

Визу должна выдать Литва

„По сути, сужено исключение, которое действует до 16 августа, когда разрешен въезд на автомобиле с белорусской регистрацией строго в личных целях гражданину Беларуси (автовладельцу) с визой, выданной в любой страной ЕС.

С 17 августа гражданину Беларуси (владельцу автомобиля) будет разрешен въезд в страну на автомобиле, зарегистрированном по белорусской регистрации, строго в личных целях, не по визе, выданной какой-либо страной ЕС, а только по визе, выданной Литовской Республикой. Остальные условия и исключения не изменились“, — пояснили Delfi в пятницу в литовском Таможенном департаменте. Согласно сообщению таможни, в соответствии с решением Международной координационной комиссии по санкциям, с 00.01 час. 17 августа 2024 года будет действовать следующий порядок:

  • на территорию Литвы разрешен ввоз легкового автомобиля, не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси, имеющему действительную визу, выданную Литовской Республикой, или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, разрешающий въезд в ЕС и который направляясь в ЕС управляет этим транспортным средством исключительно в личных целях (исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях);

  • на территорию Литвы разрешено ввезти автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину государства-члена Европейского Союза, если он является резидентом Беларуси и при поездке в Европейский Союз управляет автомобилем, который предназначен исключительно для целей личного использования.

По поводу последнего пункта: гражданам ЕС при поездке в Литву визы не требуются, поэтому ужесточение процедуры, как утверждает таможня, актуально в первую очередь для граждан Беларуси.

Medininkų kelio postas

Срок действия льгот должен был истечь 16 августа, поэтому согласно запрету от 18 июля 2024 года легковые автомобили с белорусскими номерами вообще не будут пускать на территорию Евросоюза. После получения комментария Министерства иностранных дел мы дополним текст.

Через полгода грозят штрафы

Кстати, в последнем уведомлении таможня еще раз напоминает, что:

  • после 18 января 2025 года автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не смогут находиться на территории Литвы. Лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами после опубликованных сроков запрета, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса Литвы об Административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию. автомобиля.

  • до 18 января 2025 года автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в дорожном движении на территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в Литве.

  • В уведомлении подчеркивается, что запрет не распространяется на въезд автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, на территорию Евросоюза, а также Литвы, при соблюдении следующих условий:

    с дипломатическим государственным регистрационным номером, когда автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетами по международному праву, либо предназначен для личного пользования сотрудников дипломатических представительств и их ближайших родственников;

  • когда останки умерших перевозят автомобилями, зарегистрированными в Беларуси.

Запреты предусмотрены для Литвы при реализации ограничений импорта, указанных в регламенте ЕС, с учетом „участия Беларуси в российской агрессии против Украины“, „запрещается прямо или косвенно покупать, импортировать и передавать в Союз ( …) товары, если их страной происхождения является Беларусь или они экспортируются из Беларуси“.

В Службе защиты государственной границы Литвы (VSAT) сообщили Delfi, что, по крайней мере, по данным на утро среды, количество легковых автомобилей, выезжающих из Литвы в Беларусь, на пограничном пункте Мядининкай составило 80, на пограничном пункте Шальчининкай - 0. Аналогичная тенденция наблюдается уже некоторое время. В выходные и праздничные дни автомобильный трафик немного увеличивается. Однако VSAT не смог прокомментировать количество легковых автомобилей, ожидающих проверки при въезде в Литовскую Республику, поскольку сотрудничество и обмен данными с пограничными службами Республики Беларусь не осуществляется.

Возможности поездок автобусом сократились

Правда, из Беларуси в Литву можно добраться и на автобусе. Здесь тоже произошли изменения: уменьшилось количество выдаваемых перевозчикам разрешений.

С 1 марта 2024 года белорусские и литовские перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на регулярных международных автобусных маршрутах, будут ограничены в количестве выдаваемых разрешений, которое не может превышать 29 одновременно действующих разрешений, напоминают в Министерство транспорта Литвы. „По данным Минтранса, сокращение указанного количества выданных разрешений (29) в ближайшее время не ожидается“, - говорится в комментарии Delfi.

Keleivinis autobusas

После того, как правительство Литвы в феврале одобрило предложение Комиссии национальной безопасности Литвы, передвижение товаров, транспорта и людей через государственную границу Литвы и Беларуси на пограничных пунктах пропуска Лаворишкес и Райгардас прекращено. Это постановление вступило в силу 1 марта, сообщило Управление транспортной безопасности Литвы (LTSA).

Данным решением прекращаются регулярные и чартерные автобусные рейсы в Беларусь через пункты пропуска Лаворишкес-Котловка и Райгардас-Привалка. Из Литвы в Беларусь или обратно можно будет попасть по суше через международные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай, которые действуют до сих пор.

Таким образом, решено ограничить до 50% количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами. (до 29 одновременно действующих разрешений, выдаваемых перевозчикам на перевозку пассажиров регулярными рейсами на международных маршрутах).

По данным LTSA, причины закрытия пунктов Лаворишкес и Райгардас следующие: Правительство приняло такое решение с целью снизить риски, связанные с увеличением транзитных потоков через Литву из Беларуси, деятельностью белорусских спецслужб и служб безопасности против литовского государства и граждан, сделать более эффективным контроль за перевозкой санкционных товаров и контрабанды, перераспределить ресурсы и повысить безопасность движения на границе с Беларусью за счет увеличения случаев пересечения границы транспортом, товарами и людьми.

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