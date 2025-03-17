Литва примет пострадавших при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии

По словам министра здравоохранения Марии Якубаускене, совместно с больницами был срочно разработан план транспортировки и лечения македонцев, пострадавших от пожара. С утра понедельника четыре реанимобиля скорой помощи были готовы забрать пострадавших македонцев из самолета в аэропорту и доставить их в больницу.

„Пациентам из Македонии требуется срочное лечение, они находятся в тяжелом состоянии, подключены наши специалисты для оказания необходимой помощи, а позже этим людям потребуется дальнейшее лечение, возможно, дополнительные процедуры и операции. Мы, несомненно, всё это предоставим“, - говорится в заявлении министра.