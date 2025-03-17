Литва примет пострадавших при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии

По словам министра здравоохранения Марии Якубаускене, совместно с больницами был срочно разработан план транспортировки и лечения македонцев, пострадавших от пожара. С утра понедельника четыре реанимобиля скорой помощи были готовы забрать пострадавших македонцев из самолета в аэропорту и доставить их в больницу.
„Пациентам из Македонии требуется срочное лечение, они находятся в тяжелом состоянии, подключены наши специалисты для оказания необходимой помощи, а позже этим людям потребуется дальнейшее лечение, возможно, дополнительные процедуры и операции. Мы, несомненно, всё это предоставим“, - говорится в заявлении министра.
Пострадавших от пожара вывозят самолеты румынских ВВС. Ожидается, что граждане Македонии прибудут в Литву в понедельник после обеда.
В воскресенье вечером в ночном клубе в Северной Македонии вспыхнул пожар, число погибших возросло с 51 до 59.
Власти Северной Македонии сообщили, что в результате пожара пострадали 155 человек, которые были госпитализированы в различные больницы по всей стране.
18 человек находятся в критическом состоянии, часть из них готовятся к отправке на лечение в другие страны Европы.
Как сообщалось ранее, пожар в ночном клубе Pulse в Кочани вспыхнул в 3 часа ночи. Предполагается, что причиной возгорания стала пиротехника, в результате которой загорелся потолок, покрытый легковоспламеняющимся материалом.
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