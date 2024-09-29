2024.09.29 07:13

Литва приглашает в музеи и галереи - день бесплатного посещения

 
ru.DELFI.lt
Trakų pilis
Trakų pilis
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Как обычно в Литве в последнее воскресенье месяца посещение музеев и галерей, которыми руководит Минкульт, будет бесплатным. На этот раз посетить музеи бесплатно можно 29 сентября.

Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции следующих музеев:

Литовский музей театра, музыки и кино

Башню Гедиминаса

Великокняжеский дворец

Бастион вильнюсской оборонительной стены

Дом подписантов Акта о независимости

Дом историй

Дом-музей К.Варнялиса

Старый арсенал

Государственный музей Виленского Гаона

Национальную художественную галерею

Музей дворца Радзивиллов

Музей прикладного искусства и дизайна

Вильнюсскую художественную галерею

Музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса

Тракайский замок

Кярнавский музей археологической местности

Вильнюсский музей Музей энергетики и техники.

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