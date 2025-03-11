Литва празднует 35-ую годовщину восстановления независимости: список мероприятий

9 ч. – церемония возложения венков у памятника „Весть“ на площади Независимости

10 ч. – торжественное мероприятие, церемония вручения стипендии 11 марта в зале парламента им. 11 марта

прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

10–17 ч. – мероприятия в парламентском центре для посетителей. Творческие мастерские, викторины и другие занятия для детей.

13 ч. – Музыкальное выступление воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса, 15 ч. – показ документального фильма „Йонас Жемайтис-Витаутас. Последнее желание“

12–12.40 ч. – церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости в Вильнюсе.

прямая трансляция programą „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

12–18 ч. – часы открытых дверей в Центре знакомства с государством (вход на ул. Тоторю, 28)

12 ч. – торжественное мероприятие, поднятие флага ордена Креста Витиса и возложение цветов в Каунасе во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого

12.40–13.00 ч. – парад военных духовых оркестров роты почетного караула и армий стран Балтии и шествие „Путь восстановления независимости“ на проспекте Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

12.40–17 ч. – часы открытых дверей в парламенте. Концерт и творческие мастерские для детей, показы фильмов, выставки

В программе: 12.40–13.30 ч. – Концерт воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса „Дети свободы“, 13.35–14.25 ч. – программа тракайских художественных коллективов Laiminguo, laimintuo, 14.30–15.30 ч. – концерт музыкальной школы им. Альгирдаса „Празднуем Литву“, 15.30–17 ч. – концерт музыкальной школы Новой Вильни „Музыка Свободе“

13 ч. – Св. Месса в Кафедральном соборе, прямая трансляция на LRT

14 ч. – концерт военных оркестров Литвы, Эстонии и Латвии на Кафедральной площади

15 ч. – праздничные бесплатные экскурсии по Старому городу