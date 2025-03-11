2025.03.11 07:07

Литва празднует 35-ую годовщину восстановления независимости: список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Kovo 11-osios minėjimas Vilniuje
Kovo 11-osios minėjimas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В 2025 году мероприятия по случаю 11 марта будут особенными – в этом году Литва празднует 35-ую годовщину восстановления независимости. По всей стране состоится множество мероприятий.

Вильнюс

10 марта

  • 10–15 ч. – мероприятия для школьников в парламентском центре для посетителей (проспект Гедиминаса, 60)

  • 10 ч. – форум „11 марта – 35 лет:истоки, наши дни, будущее“ в Конституционном зале парламента

  • 14 ч. – церемония передачи венков на могилы подписантов Акта о независимости, I дворец парламента, Витражная галерея. Цветы возложат на могилы подписантов в Аникщайском районе (Папиляй), Йонишкисе, Каунасе, Кельме, Кедайняй, Клайпеде, Розалимасе, Паланге, Плунге, Юргайчай, Вильнюсе

  • 20 ч. – песни и воспоминания о 11 марта у костра на Столовой горе в Вильнюсе (инициатива Совета офицеров Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса).

11 марта

  • 9 ч. – церемония возложения венков у памятника „Весть“ на площади Независимости

  • 10 ч. – торжественное мероприятие, церемония вручения стипендии 11 марта в зале парламента им. 11 марта

  • прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

  • 10–17 ч. – мероприятия в парламентском центре для посетителей. Творческие мастерские, викторины и другие занятия для детей.

  • 13 ч. – Музыкальное выступление воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса, 15 ч. – показ документального фильма „Йонас Жемайтис-Витаутас. Последнее желание“

  • 12–12.40 ч. – церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости в Вильнюсе.

  • прямая трансляция programą „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

  • 12–18 ч. – часы открытых дверей в Центре знакомства с государством (вход на ул. Тоторю, 28)

  • 12 ч. – торжественное мероприятие, поднятие флага ордена Креста Витиса и возложение цветов в Каунасе во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого

  • 12.40–13.00 ч. – парад военных духовых оркестров роты почетного караула и армий стран Балтии и шествие „Путь восстановления независимости“ на проспекте Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

  • прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

  • 12.40–17 ч. – часы открытых дверей в парламенте. Концерт и творческие мастерские для детей, показы фильмов, выставки

  • В программе: 12.40–13.30 ч. – Концерт воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса „Дети свободы“, 13.35–14.25 ч. – программа тракайских художественных коллективов Laiminguo, laimintuo, 14.30–15.30 ч. – концерт музыкальной школы им. Альгирдаса „Празднуем Литву“, 15.30–17 ч. – концерт музыкальной школы Новой Вильни „Музыка Свободе“

  • 13 ч. – Св. Месса в Кафедральном соборе, прямая трансляция на LRT

  • 14 ч. – концерт военных оркестров Литвы, Эстонии и Латвии на Кафедральной площади

  • 15 ч. – праздничные бесплатные экскурсии по Старому городу

  • 18.30 ч. – концерт на Кафедральной площади „Только свободные мы вырастаем большими“.

  • прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT

14 марта

  • 11 ч. – Национальный конкурс „Знаток истории Литвы“ в конференц-зале парламента

    22 марта

  • 10–16 ч. – шахматный турнир на Кубок парламента Литвы 2025

Каунас

10 марта

  • 16 ч. | Бесплатный концерт Раудондварисского вокального ансамбля „Давайте побудем вместе“ в детском отделе Каунасской библиотеки им. В.Кудирки (В.Кревес, 97А)

  • 18 ч. | Просмотр документального фильма „Охота на мамонтов“ в Каунасской библиотеке им. В.Кудирки (аллея Лайсвес, 57).

11 марта

  • 10 ч. Служба в каунасском костеле Св. Архангела Михаила

  • 10 ч. Служба в каунасской базилике Св. Петра и Павла

  • 11 ч. шествие от каунасской базилики Св. Петра и Павла во дворик Военного музея им. Витаутаса Великого.

  • 11–16 ч. Мероприятие „Моя Литва“ в историческом президентском дворце.

  • 11.30 ч. Концерт карильонной музыки. Исполнитель – Аустея Станюнайтите-Пройетта.

  • 12 ч. торжественная церемония во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого.

  • Церемония поднятия флага Ордена Креста Витиса, возложение цветов, церемония присяги стрелков.

  • 12.50 ч. праздничный концерт во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого.

  • 13 ч. Бесплатный концерт фольклорных ансамблей в Музее национальной музыки.

  • 15 ч. Фестиваль художественных коллективов каунасских вузов (Большой зал университета им. Витаутаса Великого, ул. С.Дауканто, 28).

  • 15 ч. Бесплатный концерт „Молодые голоса для Литвы“ в доме M. и K. Петраускасов.

  • 16 ч. праздничное выступление хоров в Каунасском центре культуры.

Бесплатное посещение музеев:

  • 12–17 ч. | Каунасский городской музей

  • Дом M. и K. Петраускасов

  • Отдел народноймузыки

  • Замковый отдел (ул. Пилес, 17)

  • Дом Ю.Груодиса (ул. Салако, 18)

  • 10–17 ч. Военный музей им. Витаутаса Великого и его отделения

  • 11–16 ч. исторический президентский дворец

  • 10–18 ч. зоологический музей им. Т.Иванаускаса

  • 9–17 ч. Музей IX форта

  • 11–15 ч. Литовский зоопарк

Клайпеда

9 марта

16 ч. во Дворце рыбаков (проспект Тайкос, 70)

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА

  • 17 ч. Фабрика культуры (ул. Бангу, 5A)

Спектакль „Я - 11 МАРТА“

www.bilietai.lt

10 марта

  • 16 ч. Концерт художественных коллективов „ЕСТЬ ТРИ САМЫХ КРАСИВЫХ ЦВЕТА“ (ул. Дебрецено, 48)

  • 18 ч. Дворе рыбаков (проспект Тайкос, 70)

Концерт „ЖЕЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ. КРАСНЫЙ“

Билеты (цена 1.00 Eur) www.bilietai.lt

11 марта

  • 10–18 ч. Бесплатное посещение Музея истории Малой Литвы

  • 11 ч. Св. Служба в клайпедском костеле Марии Королевы Мира (ул. Румпишкес, 6)

  • 11 ч. Возложение цветов на могилу подписанта Акта о независимости Альфонсаса Жалиса (Кладбище Лебартай)

  • 12 ч. поднятие флага у судна-музея M52 Sūduvis (набережная Дане).

  • 15.30 ч. Шествие от скульптуры „Неринга“ по ул. Тилту до моста Биржи

  • 16 ч. у моста Биржи праздничный концерт

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