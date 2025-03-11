Литва празднует 35-ую годовщину восстановления независимости: список мероприятий

10 марта
10–15 ч. – мероприятия для школьников в парламентском центре для посетителей (проспект Гедиминаса, 60)
10 ч. – форум „11 марта – 35 лет:истоки, наши дни, будущее“ в Конституционном зале парламента
14 ч. – церемония передачи венков на могилы подписантов Акта о независимости, I дворец парламента, Витражная галерея. Цветы возложат на могилы подписантов в Аникщайском районе (Папиляй), Йонишкисе, Каунасе, Кельме, Кедайняй, Клайпеде, Розалимасе, Паланге, Плунге, Юргайчай, Вильнюсе
20 ч. – песни и воспоминания о 11 марта у костра на Столовой горе в Вильнюсе (инициатива Совета офицеров Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса).
11 марта
9 ч. – церемония возложения венков у памятника „Весть“ на площади Независимости
10 ч. – торжественное мероприятие, церемония вручения стипендии 11 марта в зале парламента им. 11 марта
прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT
10–17 ч. – мероприятия в парламентском центре для посетителей. Творческие мастерские, викторины и другие занятия для детей.
13 ч. – Музыкальное выступление воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса, 15 ч. – показ документального фильма „Йонас Жемайтис-Витаутас. Последнее желание“
12–12.40 ч. – церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости в Вильнюсе.
прямая трансляция programą „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT
12–18 ч. – часы открытых дверей в Центре знакомства с государством (вход на ул. Тоторю, 28)
12 ч. – торжественное мероприятие, поднятие флага ордена Креста Витиса и возложение цветов в Каунасе во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого
12.40–13.00 ч. – парад военных духовых оркестров роты почетного караула и армий стран Балтии и шествие „Путь восстановления независимости“ на проспекте Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.
прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT
12.40–17 ч. – часы открытых дверей в парламенте. Концерт и творческие мастерские для детей, показы фильмов, выставки
В программе: 12.40–13.30 ч. – Концерт воспитанников музыкальной школы им. Балиса Дварёнаса „Дети свободы“, 13.35–14.25 ч. – программа тракайских художественных коллективов Laiminguo, laimintuo, 14.30–15.30 ч. – концерт музыкальной школы им. Альгирдаса „Празднуем Литву“, 15.30–17 ч. – концерт музыкальной школы Новой Вильни „Музыка Свободе“
13 ч. – Св. Месса в Кафедральном соборе, прямая трансляция на LRT
14 ч. – концерт военных оркестров Литвы, Эстонии и Латвии на Кафедральной площади
15 ч. – праздничные бесплатные экскурсии по Старому городу
18.30 ч. – концерт на Кафедральной площади „Только свободные мы вырастаем большими“.
прямая трансляция передачи „Сейм в прямом эфире“ - на сайте сейма, в Facebook и на YouTube, а также по LRT
14 марта
11 ч. – Национальный конкурс „Знаток истории Литвы“ в конференц-зале парламента
22 марта
10–16 ч. – шахматный турнир на Кубок парламента Литвы 2025
Каунас
10 марта
16 ч. | Бесплатный концерт Раудондварисского вокального ансамбля „Давайте побудем вместе“ в детском отделе Каунасской библиотеки им. В.Кудирки (В.Кревес, 97А)
18 ч. | Просмотр документального фильма „Охота на мамонтов“ в Каунасской библиотеке им. В.Кудирки (аллея Лайсвес, 57).
11 марта
10 ч. Служба в каунасском костеле Св. Архангела Михаила
10 ч. Служба в каунасской базилике Св. Петра и Павла
11 ч. шествие от каунасской базилики Св. Петра и Павла во дворик Военного музея им. Витаутаса Великого.
11–16 ч. Мероприятие „Моя Литва“ в историческом президентском дворце.
11.30 ч. Концерт карильонной музыки. Исполнитель – Аустея Станюнайтите-Пройетта.
12 ч. торжественная церемония во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого.
Церемония поднятия флага Ордена Креста Витиса, возложение цветов, церемония присяги стрелков.
12.50 ч. праздничный концерт во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого.
13 ч. Бесплатный концерт фольклорных ансамблей в Музее национальной музыки.
15 ч. Фестиваль художественных коллективов каунасских вузов (Большой зал университета им. Витаутаса Великого, ул. С.Дауканто, 28).
15 ч. Бесплатный концерт „Молодые голоса для Литвы“ в доме M. и K. Петраускасов.
16 ч. праздничное выступление хоров в Каунасском центре культуры.
Бесплатное посещение музеев:
12–17 ч. | Каунасский городской музей
Дом M. и K. Петраускасов
Отдел народноймузыки
Замковый отдел (ул. Пилес, 17)
Дом Ю.Груодиса (ул. Салако, 18)
10–17 ч. Военный музей им. Витаутаса Великого и его отделения
11–16 ч. исторический президентский дворец
10–18 ч. зоологический музей им. Т.Иванаускаса
9–17 ч. Музей IX форта
11–15 ч. Литовский зоопарк
9 марта
16 ч. во Дворце рыбаков (проспект Тайкос, 70)
ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА
17 ч. Фабрика культуры (ул. Бангу, 5A)
Спектакль „Я - 11 МАРТА“
www.bilietai.lt
10 марта
16 ч. Концерт художественных коллективов „ЕСТЬ ТРИ САМЫХ КРАСИВЫХ ЦВЕТА“ (ул. Дебрецено, 48)
18 ч. Дворе рыбаков (проспект Тайкос, 70)
Концерт „ЖЕЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ. КРАСНЫЙ“
Билеты (цена 1.00 Eur) www.bilietai.lt
11 марта
10–18 ч. Бесплатное посещение Музея истории Малой Литвы
11 ч. Св. Служба в клайпедском костеле Марии Королевы Мира (ул. Румпишкес, 6)
11 ч. Возложение цветов на могилу подписанта Акта о независимости Альфонсаса Жалиса (Кладбище Лебартай)
12 ч. поднятие флага у судна-музея M52 Sūduvis (набережная Дане).
15.30 ч. Шествие от скульптуры „Неринга“ по ул. Тилту до моста Биржи
16 ч. у моста Биржи праздничный концерт