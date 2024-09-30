2024.09.30 10:37

Литва поднялась на 21 место по индексу электронного правительства ООН

 
Elta
Elektroninis balsavimas
Elektroninis balsavimas
ФОТО: Shutterstock

Согласно индексу развития уровня электронного правительства, составленному Организацией Объединенных Наций (ООН), Литва поднялась на 3 позиции и заняла 21-е место в мире среди 193 стран ООН, сообщает Министерство экономики и инноваций (МЭИ).

„Рейтинг эл. правительства свидетельствует о качестве государственных услуг Литвы. От регистрации у врачей до декларирования места жительства – мы вкладываем много средств, чтобы граждане Литвы могли получать удобные и технологически одни из самых передовых государственных услуг в мире“, – говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Индекс развития эл. правительства составляется после оценки прогресса страны с учетом трех основных критериев: развитие и качество эл. услуг, цифровая и коммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. Результат Литвы улучшился по показателям эл. услуг и инфраструктуры.

Достижения Литвы в области цифровизации государственного сектора оценили и в Европе – по данным сравнительного исследования эл. правительства за текущий год, страна находится в группе лидеров по цифровым государственным услугам — она занимает 6-е место среди 37 европейских стран.

Отдельно составляется индекс эл. вовлеченности, согласно которому Литва поднялась на целых 38 позиций – на 29 место. Индекс эл. вовлеченности предназначен для измерения, как внедренные эл. решения облегчают предоставление правительственной информации для общественности, а также определяют степень участия общественности в процессах принятия решений.

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