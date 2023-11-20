Литва: подготовку к Рождеству омрачают опасения по поводу цен и геополитической ситуации

"(...) Литовцы, готовясь к праздникам, действительно будут считать – это показывает и опрос жителей – 77% респондентов в этом году постараются тем или иным образом сэкономить при покупке продуктов к рождественскому столу. (…)", – сказала директор Отдела корпоративных дел торговой сети "Maxima" Индре Тракимайте-Шяшкувене.
Согласно исследованию, большинство жителей Литвы планируют в этом году потратить на подготовку к праздникам не менее 180 евро, а большую часть праздничного бюджета они намерены потратить на подарки.
Двое из пяти литовцев на рождественские подарки в этом году планируют потратить более 120 евро, а примерно каждый пятый хотел бы уложиться в бюджет в 91-120 евро. Половина участников опроса намерены потратить на подарки в этом году такую же сумму, как и в прошлом году, а пятая часть хотела бы потратить меньше.
Значительное количество (36%) людей намерены сэкономить при покупке подарков, рассчитывая на скидки, тогда как другие будут искать более дешевые товары или просто покупать их меньше.
Исследование также показало, что значительное количество литовцев планируют в этом году обновить часть или большую часть своих рождественских украшений.
54% жителей намерены потратить до 50 евро, а четверть – до 100 евро.
Литовцы настроены экономить и в вопросе праздничного стола. Почти половина (46%) литовцев купят продукты к праздничному столу с учетом действующих в магазинах скидок, почти треть купят меньше продуктов, а 24% выберут более дешевые товары.
23% жителей Литвы вообще не планируют экономить на рождественском и новогоднем столе.
Большое количество людей (38%) планируют потратить на праздничные угощения 50-100 евро, более четверти (28%) намерены потратить от 101 до 200 евро, а пятая часть попытается обойтись 50 евро.