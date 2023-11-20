Литва: подготовку к Рождеству омрачают опасения по поводу цен и геополитической ситуации

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

Жители Литвы начинают готовиться к Рождеству, но радости подготовки почти для трети жителей омрачаются беспокойством по поводу цен, а для пятой части – по поводу геополитической ситуации. Это выявило исследование, проведенное компанией Spinter tyrimai по инициативе торговой сети Maxima.

"(...) Литовцы, готовясь к праздникам, действительно будут считать – это показывает и опрос жителей – 77% респондентов в этом году постараются тем или иным образом сэкономить при покупке продуктов к рождественскому столу. (…)", – сказала директор Отдела корпоративных дел торговой сети "Maxima" Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Согласно исследованию, большинство жителей Литвы планируют в этом году потратить на подготовку к праздникам не менее 180 евро, а большую часть праздничного бюджета они намерены потратить на подарки.

Двое из пяти литовцев на рождественские подарки в этом году планируют потратить более 120 евро, а примерно каждый пятый хотел бы уложиться в бюджет в 91-120 евро. Половина участников опроса намерены потратить на подарки в этом году такую ​​же сумму, как и в прошлом году, а пятая часть хотела бы потратить меньше.

Значительное количество (36%) людей намерены сэкономить при покупке подарков, рассчитывая на скидки, тогда как другие будут искать более дешевые товары или просто покупать их меньше.

Исследование также показало, что значительное количество литовцев планируют в этом году обновить часть или большую часть своих рождественских украшений.

54% жителей намерены потратить до 50 евро, а четверть – до 100 евро.

Литовцы настроены экономить и в вопросе праздничного стола. Почти половина (46%) литовцев купят продукты к праздничному столу с учетом действующих в магазинах скидок, почти треть купят меньше продуктов, а 24% выберут более дешевые товары.

23% жителей Литвы вообще не планируют экономить на рождественском и новогоднем столе.

Большое количество людей (38%) планируют потратить на праздничные угощения 50-100 евро, более четверти (28%) намерены потратить от 101 до 200 евро, а пятая часть попытается обойтись 50 евро.

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