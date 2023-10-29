Литва перешла на зимнее время

Переход на зимнее время по традиции состоялся в последнее воскресенье октября, в 4 ч. ночи, стрелки часов перевели на час назад.
По зимнему времени мы будем жить до последнего воскресенья марта.
Часы в Литве, как и во всем Евросоюзе, переводят два раза в год - осенью и весной. Это делают, чтобы лучше использовать светлое время суток, однако критики утверждают, что такие действия могут вредить здоровью людей.
Географически пятая часть Литвы (западная) попадает в I часовую зону, а оставшаяся - во II-ую.
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