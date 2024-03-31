Литва перешла на летнее время, проверьте - перевели ли вы стрелки часов

 
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Laikrodis.
Laikrodis.
ФОТО: Shutterstock

В ночь на 31 марта Литва перешла на летнее время, стрелки часов перевели на час вперед.

Литва переходит на летнее время в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи путем перевода стрелки часов на один час вперед.

Зимнее время вводят в последнее воскресенье октября - в 4 часа утром переводим стрелки на час назад.

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября. Летнее время введено, чтобы лучше использовать светлое время суток, но критики говорят, что сдвиг времени может быть вредным для здоровья.

Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перехода на летнее время, но большинство стран-членов пока не одобряют это решение.

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