Литва перешла на летнее время: день будет на час короче

В прошлом году 60 депутатов Европарламента из разных стран и политических групп подписали письмо, адресованное председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме содержится настоятельный призыв к Комиссии рассмотреть этот вопрос как можно скорее. На этой неделе главный советник президента Литвы Ирена Сегаловичене отметила, что Литва может вернуть вопрос о переводе времени в повестку дня во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.