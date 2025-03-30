Литва перешла на летнее время: день будет на час короче

В последнее воскресенье месяца мы спали на час меньше.
Часы в компьютерах и смартфонах переводить не надо, это происходит автоматически.
В 1980 году было принято решение о переводе часов во всех государствах-членах Европейского союза (ЕС). Решение основывалось на предположении, что это поможет более рационально использовать световой день. Однако эта процедура уже несколько лет является предметом дискуссий.
Опрос, проведенный Европейской комиссией (ЕК) в 2018 году показал, что из 4,6 млн опрошенных европейцев только 16 % поддерживают сезонный перевод часов. Европейский парламент (ЕП) в 2019 году проголосовал за отказ от этой практики, изменения должны были вступить в силу с апреля 2021 года. Однако государства-члены не смогли прийти к соглашению об отказе, поэтому практика продолжается.
В прошлом году 60 депутатов Европарламента из разных стран и политических групп подписали письмо, адресованное председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме содержится настоятельный призыв к Комиссии рассмотреть этот вопрос как можно скорее. На этой неделе главный советник президента Литвы Ирена Сегаловичене отметила, что Литва может вернуть вопрос о переводе времени в повестку дня во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.