Литва передала украинским солдатам электрогенераторы, уличные койки и продовольственные пайки

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва закупила эти средства в ответ на острую потребность Украины в поддержке.
Как указано в сообщении министерства, стационарные электрогенераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе предназначены для производства электроэнергии и обеспечения ее подачи на объекты, расположенные в местностях, где отсутствуют линии электроснабжения или ее подача прервана.
Электрогенераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель электрогенератора при прекращении подачи электроэнергии от стационарных сетей электроснабжения и выключает его при восстановлении электроснабжения.
При полном баке и при полной нагрузке электрогенератор может работать непрерывно не менее 8 часов. Они защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре -30 градусов и +40 градусов.
Министерство напоминает, что на прошлой неделе Литва передала Украине антидроны и генераторы, а в начале месяца были переданы пусковые установки ракет системы обороны средней дальности NASAMS.
Еще раньше были переданы беспилотники, вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы боеприпасов, гранатометы, комплекты радиолокационного оборудования и самая разнообразная другая поддержка.
Также, по данным ведомства, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды для поддержки Украины.
Литва также разработала долгосрочный план поддержки Украины, новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн евро запланирован на 2024-2026 годы.
По данным министерства, общий пакет поддержки, предоставленный Литвой Украине, составляет более 1 млрд евро или более 1,4% ВВП, половина этой суммы – военная поддержка.