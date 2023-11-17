Литва передала украинским солдатам электрогенераторы, уличные койки и продовольственные пайки

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва закупила эти средства в ответ на острую потребность Украины в поддержке.

Как указано в сообщении министерства, стационарные электрогенераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе предназначены для производства электроэнергии и обеспечения ее подачи на объекты, расположенные в местностях, где отсутствуют линии электроснабжения или ее подача прервана.

Электрогенераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель электрогенератора при прекращении подачи электроэнергии от стационарных сетей электроснабжения и выключает его при восстановлении электроснабжения.

При полном баке и при полной нагрузке электрогенератор может работать непрерывно не менее 8 часов. Они защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре -30 градусов и +40 градусов.