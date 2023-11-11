Литва передала Украине пусковые установки NASAMS и другое необходимое оборудование

"Закупленные Литвой пусковые установки NASAMS будут интегрированы в подразделения управления огнем Украинской армии, таким образом будет дополнен и расширен оперативный потенциал установок NASAMS, подаренных Норвегией и США. Оказываемая нами поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем и наших союзников их услышать", – говорит Анушаускас.

В июне этого года Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны подписало с норвежской компанией Kongsberg договор на закупку переданных Украине ракетных пусковых установок NASAMS. До передачи пусковых установок, украинские военные успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.