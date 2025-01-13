Литва отмечает 34-ую годовщину Дня защитника отечества

Советская власть пыталась свергнуть законную власть в Литве, 11 марта 1990 года, объявившую о восстановлении независимости страны. Около здания Верховного совета дежурило больше 20 000 безоружных людей, которые пели песни и жгли костры. Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.