Литва отмечает 34-ую годовщину Дня защитника отечества

Мероприятия начнутся с гражданской акции „Свет победы“ - в окнах домов, школ, учреждений, компаний зажгут свечи в память о погибших. Состоится церемония возложения цветов к памятнику „Весть“ на площади Независимости.
В историческом зале 11 марта состоится торжественная церемония и вручение премии свободы. В этом году ее вручат участнику сопротивления, политическому заключенному, члену Лиги свободы Литвы, ксендзу Юлюсу Саснаускасу.
В полдень состоится церемония поднятия флага на площади Независимости. Затем на Антакальнисском кладбище пройдет церемония почтения памяти погибших.
В Конституционном зале парламента состоится встреча с близкими погибших и с пострадавшими 13 января 1991 года.
В центре посетителей парламента для детей проведут творческие мастерские. Все желающие смогут сделать фото у специального стенда и получить фото с символикой Дня защитников Литвы.
Около мемориала 13 января у парламента проходит выставка, посвященная событиями 1991 года.
В 17.30 ч. состоится служба в Кафедральном соборе.
13 января с 10.30 до 13 ч. будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею и на ул. Гинею от ул. А.Тумено до проспекта.
13 января 1991 года во время штурма телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, еще около 1000 получили разные травмы. Погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гербутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимулёнис, Витаутас Вайткус, позже (в феврале) от полученных ран скончался Витаутас Концявичюс.
Советская власть пыталась свергнуть законную власть в Литве, 11 марта 1990 года, объявившую о восстановлении независимости страны. Около здания Верховного совета дежурило больше 20 000 безоружных людей, которые пели песни и жгли костры. Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.