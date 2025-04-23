Литва оказалась между циклоном и антициклоном: в выходные — похолодание и заморозки

„На севере, северо-западе, при более сухой и спокойной погоде, усиливается и распространяется на Центральную Европу антициклон под названием Петра. Страны Балтии и Литва пока будут находиться на стыке двух определяющих погоду систем — более влажных циклонов на востоке, юго-востоке и более сухого антициклона на западе“, — сообщил синоптик. По ее словам, циклоническая система на востоке еще пару дней будет держать нас в ловушке фронтальных облаков, что принесет с собой небольшой дождь.
„Северный ветер немного усилится, с северными воздушными течениями из полярных широт будет поступать все более холодный воздух. В конце недели ветер успокоится, антициклон приблизится к нам, существенных осадков не будет, чаще будет ясно. Так, с вечера пятницы на поверхности почвы появятся заморозки, а в выходные температура воздуха даже будет отрицательной, и заморозков на поверхности почвы станет еще больше“, — прогнозирует Э. Латвенайте.
Она посоветовала жителям заботиться о своих любимых растениях. „Вот и невеселые новости на выходные. В самом начале следующей недели по-прежнему будет сухо, поэтому сохраняется угроза легких заморозков на поверхности почвы. Позже потеплеет“, — сообщил синоптик.
Первая неделя мая ожидается сухой, но прохладной
Синоптик Ян Войткевич рассказал в программе „Добрый вечер, Литва“ на телеканале LNK, что в последнее время в Литве действительно наблюдается контрастная погода. Во вторник через Литву прошел фронт, принесший с собой осадки и похолодание. „С северо-запада, поэтому такие контрасты. Здесь (в Вильнюсе) еще теплая воздушная масса, еще облачно с прояснениями, переменная облачность, поэтому очень хорошо прогревается, а на побережье пасмурно и дождливо, поэтому температура не успевает повышаться“, — объяснил перепады погоды синоптик.
По словам Я. Войткевича, по мере продвижения фронта будет поступать более холодная воздушная масса, в связи с чем на этой неделе прогнозируется постепенное похолодание, а в ближайшем будущем следует ожидать заморозков. Он также сообщил, что температура будет немного понижаться каждый день и вряд ли поднимется выше 20 градусов. „На побережье снова станет холоднее, и по мере приближения выходных мы ожидаем сильного похолодания. В воскресенье вечером будет значительно ниже нуля, будут заморозки, а температура поднимется до двенадцати градусов тепла“, — прогнозирует синоптик. По словам Я. Войткевича, сохраняется вероятность того, что мы все же увидим белое изображение за окном. „В пятницу это может коснуться северных районов Литвы, а в субботу и воскресенье это может коснуться всей Литвы, за исключением побережья“, — сказал он.
Он также добавил, что первая неделя мая будет сухой, но прохладной.