Литва оказалась между циклоном и антициклоном: в выходные — похолодание и заморозки

По словам Я. Войткевича, по мере продвижения фронта будет поступать более холодная воздушная масса, в связи с чем на этой неделе прогнозируется постепенное похолодание, а в ближайшем будущем следует ожидать заморозков. Он также сообщил, что температура будет немного понижаться каждый день и вряд ли поднимется выше 20 градусов. „На побережье снова станет холоднее, и по мере приближения выходных мы ожидаем сильного похолодания. В воскресенье вечером будет значительно ниже нуля, будут заморозки, а температура поднимется до двенадцати градусов тепла“, — прогнозирует синоптик. По словам Я. Войткевича, сохраняется вероятность того, что мы все же увидим белое изображение за окном. „В пятницу это может коснуться северных районов Литвы, а в субботу и воскресенье это может коснуться всей Литвы, за исключением побережья“, — сказал он.