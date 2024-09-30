Литва обратилась в Международный уголовный суд в связи с преступлениями режима Лукашенко

Решение было принято после того, как Минюст оценил представленные белорусской демократической оппозицией материалы о преступлениях режима против человечности и собрал достаточные доказательства из других источников: неправительственных организаций и других инициативных платформ, которые фиксируют преступления, собирают и сохраняют доказательства, работают с жертвами преступлений. Сообщается, что для проведения правовой оценки ситуации также были привлечены независимые эксперты в области международного права.