Литва обратилась в Международный уголовный суд в связи с преступлениями режима Лукашенко

Решение было принято после того, как Минюст оценил представленные белорусской демократической оппозицией материалы о преступлениях режима против человечности и собрал достаточные доказательства из других источников: неправительственных организаций и других инициативных платформ, которые фиксируют преступления, собирают и сохраняют доказательства, работают с жертвами преступлений. Сообщается, что для проведения правовой оценки ситуации также были привлечены независимые эксперты в области международного права.
После фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в 2020 году гражданское общество страны восстало против А. Лукашенко – прошли массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее Беларуси. Эти инициативы были жестоко подавлены режимом Лукашенко, начались массовые преследования, пытки, аресты и незаконные тюремные заключения всех лиц, не поддерживающих режим.
Белорусские граждане, борющиеся с режимом, были вынуждены покинуть страну и скрываться в соседних государствах. По данным Минюста, в настоящее время в Литве постоянно проживают более 60 тыс. белорусов.