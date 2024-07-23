Литва нагоняет прогрессивные страны: наличными жители пользуются все реже

Иная ситуация наблюдается в Румынии, там жители все еще отдают первенство наличным. По данным Всемирного банка, эта страна занимает 1 место в Европейском Союзе по числу жителей, у которых нет счета в банке. В стране треть жителей не пользуется счетами. На втором месте - Болгария. Несмотря на то, что в этой стране безналичный расчет набирает популярность, но продолжают лидировать наличные.
По данным Всемирного банка за 2021 г, в Литве счета в банке не было у 6% жителей старше 14 лет, Литва вошла в пятерку стран ЕС, в которых у большого числа жителей нет счета в банке.
Безналичных платежей стало в два раза больше
Веберайте сказала, что жители все реже достают кошелек и обходятся банковскими картами или другими средствами безналичного расчета.
„Новейший опрос жителей Литвы показал, что в 2023 г. 2/3 респондентов отдавали предпочтение безналичному расчету. Число безналичных платежей за последние 5 лет (с 2019 г.) в Литве выросло больше чем в два раза“, – заметила она.
„По данным членов ассоциации, один клиент в среднем пользуется одной платежной картой. (...) Меняются привычки жителей – картами все чаще оплачивают небольшие покупки и услуги, например, платят за кофе в кафе или за мороженное в магазинах. Картами активнее пользуется молодежь“, – прибавила она.
Больше внимания уделяют стратегиям, ориентированным на потребителя
По словам Веберайте, все активнее пользуются другими способами безналичного расчета.
„По данным членов ассоциации, 1/5 платежей осуществляется бесконтактным способом – с помощью телефона или другого гаджета. Действующие в Литве банки и кредитные унии дают жителям возможность пользоваться разными мобильными кошельками, например, Google Pay, Apple Pay, Garmin, Fitbit и др. Они особенно популярны среди людей в группе 19–30 лет“, – заметила собеседница.
Кроме того, по ее словам, компания применяет стратегии, ориентированные на потребителей – „покупай сейчас, плати позже“ и интегрированные технологии финансовых услуг.
„Например, нефинансовые организации Uber и Tesla в экосистему свои продуктов – сайт, приложение – включают финансовые услуги“, – заметила Веберайте.
„Вы заряжаете батарею Teslа, она автоматически „связывается“ с системой Tesla, с которой потребитель связан своей платежной картой. Достаточно приехать, подключить/отключить зарядное устройство и ехать дальше. Другой пример – Uber или другие услуги подвоза. Потребителю достаточно указать цель поездки, подтвердить цену, сесть в машину и ехать. 5G и технологии интернета вещей дают еще больше возможностей – холодильник сам покупает необходимые продукты, а автомобиль платит за дорогу. Все это ориентировано на пользователей, которые настроены на использование удобных и интегрированных цифровых систем расчета“, – сказала она.
По словам Веберайте, популярность набирают платежи, основанные на использовании биометрических данныхi, когда для расчета нужны отпечатки пальца или лицо.
Тенденция отказа от наличных характерна для многих стран
Веберайте заметила, что эти тенденции отмечают в большинстве стран мира.
„Согласно подсчетам, за год с 2022 по 2023 г в мире число платежных карт увеличилось на миллиард, а в ближайшие несколько лет их число увеличится еще больше, чем на 3 миллиарда“, – сказала она.
„Тенденция сокращения наличного расчета свойственна большинству стран. На этом сказывается рост числа пользователей смартфонов, цифровые услуги в сфере платежей, популярность мобильных кошельков, переход бизнеса в цифровое пространство, рост масштабов электронной коммерции. В мировом масштабе подсчитано, что с 2023 по 2032 г. рынок мобильных платежей ежегодно будет расти на еще на 14,5%“, – прибавила собеседница.
В ЕС меньше всего счетов в банке у граждан Румынии и Болгарии
Издание Всемирного банка The Global Findex Database 2021 показало, что за последние 4 года число людей, которые не пользуются услугами банков сократилось наполовину, 13 млн. (3,6%) граждан ЕС все еще не пользуются официальными финансовыми услугами. В 2017 г. таких было почти 31 млн. (8,2%).
По данным Всемирного банка, больше всего жителей без счетов в Румынии (30,9%) и Болгарии (16%). Далее идет Венгрия (11,8%), Хорватия (8,2%) и Португалия (7,4%).
С учетом данных 2017 г., видно, что до 2021 г. в Болгарии ситуация улучшилась на 11%. В 2017 г. банковского счета не было у 27,8% жителей.
Чехия и Литва с 2017 до 2021 г. также значительно улучшили результаты и выпали из пятерки стран ЕС, в которых счета не было у большого числа жителей. Чехию и Литву в списке сменили Хорватия и Португалия.
В Литве банковского счета нет у 6% жителей старше 14 лет.
В числе стран, в которых счета есть у большого числа жителей, лидирует Дания. Согласно базам данных, в этой стране практически нет людей, у которых нет счета в банке. Далее идет Германия (0,02% без счетов), Австрия (0,05%), Нидерланды (0,3%) и Швеция (0,3%). Австрия новичок в этом списке, она сменила Бельгию. Несмотря на это, в Бельгии и еще в 10 странах счета есть у 99% жителей.
В Румынии такая ситуация обусловлена несколькими причинами
Журналист портала HotNews.ro Дан Попа отметил: „Почти половина румын живет в сельской местности с плохой банковской инфраструктурой. Из 10 000 банкоматов, всего 1000 находится в сельской местности. Кроме того, в сельской местности лишь в некоторых магазинах есть терминалы для безналичного расчета. Поэтому там и при желании картой не расплатишься“.
Попа сказал, что ситуация также обусловлена ухудшением демографической ситуации.
„По данным Национального института статистики, показатель старения в Румынии с каждым годом все больше ухудшается“, – заметил журналист.
По его словам, на вопрос, почему жители с большей охотой рассчитываются наличными, румыны называют несколько причин. 34% жителей сказали, что не доверяют банкам, 33% сказали, что услуги банка слишком дороги, 14% заметили, что у них мало денег, а 10% указали, что банки находятся слишком далеко от их дома.
„Общую картину можно дополнить тем, что половина румын (47%) за коммунальные услуги платит наличными, а, по данным Всемирного банка, 1/4 работников в Румынии все еще получает зарплату „в конвертах“, – сказал журналист.
По данным Румынского национального банка, банки страны прилагают усилия в развитие скорости предоставления цифровых услуг, но масштабы проделанных работ отличаются в зависимости от конкретного банка.
„Перемены более явные в крупных и средних , у которых есть большой потенциал для развития и лучшие инвестиционные мощности“, – цитирует банк Попа.
Представители коммерческих банков назвали основные вызовы - высокие цены на ИТ, проблема с привлечением квалифицированных работников и сложности с обеспечением кибербезопасности.
„Потребность в операциях с наличными остается большой и среди жителей и среди юридических лиц. По этой причине и с учетом большого числа сельских районов, в которых жители в основном пользуются наличными, мы рекомендуем Румынии постепенно перейти к решениям цифровых платежей, а банкам сохранять необходимую инфраструктуру во всех регионах. В связи с тенденциями старения общества, нехваткой квалифицированных специалистов в сфере ИТ, большой разницы в доступности финансовых услуг в разных регионах, группах общества, банки должны сохранять высокий уровень предоставления обычных услуг, чтобы избежать финансовой разобщенности“, – утверждают представитель Румынского национального банка.
В Болгарии перемены происходят быстрее
Журналист болгарского портала Mediapool Цветелина Соколова сказала, что в Болгарии процветает наличный расчет, хотя за последние годы выросло число случаев безналичного расчета, как с помощью банковских карт, так и смартфонов.
„Это результат бума электронной торговли, успешное внедрение услуги моментальных платежей в 2021 г., легкий доступ к мобильному э-банкингу с началом пандемии COVID-19, снижение платы за переводы, по сравнение с тем, какую плату берут за перевод наличных, а также некоторых административных регламентов, связанных с налоговыми ужесточениями, в сфере туризма и трудовых отношений“, – сказала она.
„Согласно данным Болгарского национального банка, в 2022 г., по сравнению с 2021 г., заметно выросло число случаев безналичного расчета. По сравнению с 2021 г., оплата с помощью банковских карт выросла на 30%, с 230 млн. до более чем 300 млн. По сравнению с 2019 г., увеличился в два раза“, – заметила она.
По словам Соколовой, стоимость платежей безналичного расчета увеличилась с 8 млрд. левов (4,1 млрд. евро) в 2019 г. до почти 18 млрд. левов (9,2 млрд. евро) в 2022 г.
„Эти данные свидетельствуют о развитии финансового сектора страны, изменении мышления потребителей – они все чаще пользуются цифровыми каналами“, – сказал представитель банка Петр Чобанов.
Соколова отмечает, что в Болгарии наличные - это двигатель коррупции, „теневой“ экономики и организованной преступности, а столица Болгарии София в этой сфере сталкивается с серьезными проблемами.
Он обратил внимание на то, что в 2023 г. Болгарию включили в серый список Рабочей группы по финансовым действиям за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег, а по официальной оценке, одна из причин такой ситуации - масштабы использования наличных.
„По заказу Европаралмента в 2022 г. исследовали „теневую“ экономику и выяснили, что Болгария - это страна с большим объемом „теневой“ экономики – 33,1%. Средний показатель по ЕС - 17,3%“, – сказала Соколова.
„В Болгарии в сфере политики и бизнеса постоянно ходят слухи о крупных суммах наличных, которые определенные бизнес-группы держат в Софии и ее окрестностях. Считают, что часть денег легализована не столько через финансовую систему страны, сколько через секторы недвижимости, туризма и азартных игр“, – прибавила Соколова.
Она обратила внимание и на проблему доступности банков в удаленных городах и деревнях.
„Плохо то, что у госучреждений нет стратегии решения этой проблемы. Число банкоматов в стране сократилось с 5751 в 2016 г. до 4977 в 2022 г. По последним данным, в стране на 100 000 жителей приходится 72 банкомата. Во всей стране закрывают банковские отделения, особенно в небольших городах. Параллельно выросло число касс, кв которых можно рассчитаться с помощью платежных карт – с 86 600 в 2016 г. до 124 000 в 2022 г“, – сказала собеседница.