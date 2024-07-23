Литва нагоняет прогрессивные страны: наличными жители пользуются все реже

„В Болгарии в сфере политики и бизнеса постоянно ходят слухи о крупных суммах наличных, которые определенные бизнес-группы держат в Софии и ее окрестностях. Считают, что часть денег легализована не столько через финансовую систему страны, сколько через секторы недвижимости, туризма и азартных игр“, – прибавила Соколова.

„Плохо то, что у госучреждений нет стратегии решения этой проблемы. Число банкоматов в стране сократилось с 5751 в 2016 г. до 4977 в 2022 г. По последним данным, в стране на 100 000 жителей приходится 72 банкомата. Во всей стране закрывают банковские отделения, особенно в небольших городах. Параллельно выросло число касс, кв которых можно рассчитаться с помощью платежных карт – с 86 600 в 2016 г. до 124 000 в 2022 г“, – сказала собеседница.