Литва: начинается призыв на постоянную обязательную военную службу

„Обучающиеся в высших учебных заведениях страны не будут добавлены в список, а будут включены один раз после окончания учебы, поэтому желающие выполнить свой конституционный долг имеют право приостановить учебу на период ПОНВС или учиться и завершить подготовку младших офицерских командиров в течение трех лет или пройти добровольную непостоянную военную службу в Добровольческих силах охраны края“, - указывает Литовская армия.

Ожидается, что список призывников на 2025 год и инструкции включенным в него лицам будут опубликованы в течение недели после составления списка. Призывникам рекомендуется регулярно проверять предоставляемую им информацию, поскольку приказы о призыве не рассылаются по почте, а их несоблюдение может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.