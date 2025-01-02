2025.01.02 10:54

Литва: начинается призыв на постоянную обязательную военную службу

 
Elta
Šauktiniai Lietuvos kariuomenėje
Šauktiniai Lietuvos kariuomenėje
ФОТО: Arnas Čemerka

В Литве с четверга начинается призыв на постоянную обязательную начальную военную службу (ПОНВС).

Как указывает Литовская армия, до 31 декабря на обязательную службу планируется призвать более 3,8 тыс. молодых людей. Кроме того, еще 210 студентов высших школ или выпускников смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров.

Хотя официально о начале призыва будет объявлено в четверг, список призывников будет составлен в министерстве на следующей неделе. Ожидается, что он будет составлен с помощью компьютерной программы в присутствии независимых, специально отобранных наблюдателей.

Отмечается, что в список призывников включены все молодые люди, которые должны выполнить свой конституционный долг, в том числе ранее подавшие заявки на добровольную службу. Правда, как указывает армия, последние получит возможность выбирать время и место службы и смогут претендовать на более высокие накопительные выплаты.

„Обучающиеся в высших учебных заведениях страны не будут добавлены в список, а будут включены один раз после окончания учебы, поэтому желающие выполнить свой конституционный долг имеют право приостановить учебу на период ПОНВС или учиться и завершить подготовку младших офицерских командиров в течение трех лет или пройти добровольную непостоянную военную службу в Добровольческих силах охраны края“, - указывает Литовская армия.

Ожидается, что список призывников на 2025 год и инструкции включенным в него лицам будут опубликованы в течение недели после составления списка. Призывникам рекомендуется регулярно проверять предоставляемую им информацию, поскольку приказы о призыве не рассылаются по почте, а их несоблюдение может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

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