Литва лидирует в списке рекомендуемых для посещения европейских стран по версии Lonely Planet

Эксперты, присвоившие Литве второе место из 10 стран, обязательных к посещению в рейтинге, выделили четыре ее привлекательных стороны. Это – Вильнюс с исключительной историей и современными барами и ресторанами. А еще – национальный парк Куршской косы, Гора крестов, привлекающая паломников со всего мира, и Аукштайтийский национальный парк.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отмечает, что эта оценка является не только честью, но и обязательством еще активнее работать на внешних рынках.
„Несмотря на геополитические проблемы, Литва за последнее время совершила огромный прорыв в экономике, инновациях, технологиях, культуре, устойчивом развитии и других областях. Можно сказать, что признание Lonely Planet является естественным и логическим продолжением этого процесса“, - цитируется в сообщении А. Армонайте.
По словам руководителя Keliauk Lietuvoje Ольги Гончаровой, это признание является особенно значимой оценкой не только туристической инфраструктуры Литвы, но также культуры, природы, гастрономии и других сфер.
„Попасть в список рекомендаций Lonely Planet означает соответствовать чрезвычайно высоким критериям отбора и ожиданиям многих экспертов. Разнообразие критериев и тщательный процесс отбора обусловливают то, что этому рейтингу доверяет многомиллионная аудитория Lonely Planet“, - говорит О. Гончарова.
„Мы чрезвычайно рады этому заслуженному признанию Литвы“, - утверждает она.
В рекомендации Lonely Planet на предстоящий год также вошли Фиджи, Лаос, Казахстан, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Вануату, Словакия и Армения.
Второе место в рейтинге стран Best in Travel – это самый высокий рейтинг, который Литва когда-либо получала на выборах, организованных Lonely Planet. Литва впервые вошла в этот список десять лет назад: наша страна заняла третье место в списке рекомендуемых туристических направлений на 2015 год. В 2018 году путеводитель Lonely Planet включил Вильнюс в десятку самых рекомендуемых мест для посещения в Европе.
В рейтинге, составляемом Lonely Planet, оцениваются не только туристическая инфраструктура и качество обслуживания, безопасность страны, соотношение цены и качества, но также уникальность и аутентичность, устойчивость и ответственность.
Список рекомендуемых стран для посещения ежегодно составляется собственной редакцией Lonely Planet и глобальной сетью экспертов и авторов в области путешествий. Сначала журналисты Lonely Planet, гиды и местные эксперты представляют свои рекомендации, какие страны заслуживают особого внимания в ближайшем будущем. Поступившие рекомендации рассматриваются и оцениваются по вышеуказанным критериям специальной редакционной комиссией Lonely Planet.
Оценщики также принимают во внимание принцип разнообразия: в список включены как широко известные туристические достопримечательности, так и менее известные направления.
После всего процесса оценки и обсуждений редакция формирует окончательный список рекомендуемых стран, который публикуется в ежегодных путеводителях и платформах Lonely Planet, аудитория которых насчитывает до 186 млн читателей. Для стран, включенных в список рекомендаций, это ничего не стоит – каждый раз новость о включении в ТОП-список становится для стран приятным сюрпризом.