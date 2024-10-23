Литва лидирует в списке рекомендуемых для посещения европейских стран по версии Lonely Planet

Эксперты, присвоившие Литве второе место из 10 стран, обязательных к посещению в рейтинге, выделили четыре ее привлекательных стороны. Это – Вильнюс с исключительной историей и современными барами и ресторанами. А еще – национальный парк Куршской косы, Гора крестов, привлекающая паломников со всего мира, и Аукштайтийский национальный парк.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отмечает, что эта оценка является не только честью, но и обязательством еще активнее работать на внешних рынках.