Литва избрала Сейм: у социал-демократов будет 52 мандата

Нынешняя правящая партия Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) получила 28 мандатов. В ходе выборов четыре года назад выборах партия получила 50 мест в Сейме.
Возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом „Заря Немана“ завоевала 20 мандатов.
Четвертое место по количеству полученных мандатов занял Союз демократов „Во имя Литвы“ – 14. В настоящее время у фракции в Сейме 16 мест.
Входящее в нынешнюю правящую коалицию Движение либералов в следующем Сейме, по предварительным данным, будет иметь 12 мандатов. Столько же мандатов у либералов и в нынешнем Сейме.
Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) получил 8 мандатов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей – 3.
Еще два места завоевали самовыдвиженцы Виталий Шершнев и Виктор Федоров.
Партия „Свобода и справедливость“ получила один мандат – его завоевал лидер партии Артурас Зуокас, также один мандат получил лидер Национального объединения Витаутас Синица.
Остальные партии, принявшие участие в выборах, не получили ни одного мандата. Среди них – Партия свободы, которая находится в нынешнем правящем большинстве и на предыдущих выборах получила 10 мандатов.
Во время второго тура выборов в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю, пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.
За мандаты во втором туре боролись 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.
В первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов – это председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, консерватор Ингрида Шимоните, председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, бывший „трудовик“, самовыдвиженец Виктор Федоров, социал-демократ Вайда Алекнавичене, член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ) Ярослав Наркевич, его однопартиец Рита Тамашунене и социал-демократ Эугениюс Сабутис.
13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. После подсчета результатов во многомандатном округе Социал-демократическая партия обеспечила себе 18 мест в парламенте, консерваторы – 17, „Заря Немана“ – 14 мандатов. Союз демократов „Во имя Литвы“ получил 8 мандатов, Движение либералов – 7, Союз крестьян и зеленых Литвы – 6.