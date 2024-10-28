Литва избрала Сейм: у социал-демократов будет 52 мандата

Еще два места завоевали самовыдвиженцы Виталий Шершнев и Виктор Федоров.

Входящее в нынешнюю правящую коалицию Движение либералов в следующем Сейме, по предварительным данным, будет иметь 12 мандатов. Столько же мандатов у либералов и в нынешнем Сейме.

Четвертое место по количеству полученных мандатов занял Союз демократов „Во имя Литвы“ – 14. В настоящее время у фракции в Сейме 16 мест.

Нынешняя правящая партия Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) получила 28 мандатов. В ходе выборов четыре года назад выборах партия получила 50 мест в Сейме.

Партия „Свобода и справедливость“ получила один мандат – его завоевал лидер партии Артурас Зуокас, также один мандат получил лидер Национального объединения Витаутас Синица.

Остальные партии, принявшие участие в выборах, не получили ни одного мандата. Среди них – Партия свободы, которая находится в нынешнем правящем большинстве и на предыдущих выборах получила 10 мандатов.

Во время второго тура выборов в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю, пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.