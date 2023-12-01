Литва и Австрия ищут более эффективные меры по контролю нелегальной миграции

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), в ходе встречи министр поблагодарила Австрию за помощь, оказанную в разгар кризиса нелегальной миграции: литовским пограничникам помогал 21 офицер подразделения специального назначения EKO Cobra.

Австрия также предоставила 50 модульных домов для размещения мигрантов и крупную гуманитарную помощь, что существенно способствовало управлению миграционным кризисом и обеспечению безопасности границ.

"Австрия очень хорошо понимает стоящие перед нами вызовы, которые возникают из-за непредсказуемого соседства Беларуси и России. Австрийское правительство не только говорит о важности солидарности, но и фактически оказывает поддержку. Война в Украине, инструментализированная миграция, атаки на инфраструктуру стран ЕС, ядерные угрозы и информационные атаки становятся новыми вызовами для работы правоохранительных органов всех стран и вынуждают страны ЕС искать новые формы сотрудничества, возможности регионального реагирования", - подчеркивает министр.