Литва готовится к Празднику песни: на крупные выступления предлагают приезжать за несколько часов

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция готова к мероприятию, возможны какие-то изменения, разве что поступит информация об угрозах: „Мы подготовились к самым разным сценариям, мы должны быть ко всему готовы. На празднике будет много полиции, каждый день по 150 в дополнение к обычному количеству“.



„Мы подготовили и рекомендации. Любые подобные мероприятия привлекают воров, надо беречь свои вещи. Кроме того, обращаюсь к водителям - будьте внимательны, везде будет оживленное движение - следите за информацией об ограничении движения. Желаю, чтобы все было хорошо, а на случай неприятностей - в городе дежурит полиция“, - сказал Пожела.



Организатор Праздника песни Саулюс Ляуса напомнил, что мероприятия будут проходить и в Вильнюсе, и в Каунасе.



„Мы просим зрителей осознать, что мероприятия будут проходить на открытом пространстве, будет много людей, поэтому надо приходить заранее. Мы - не страна футбола, не понимаем, что на стадион надо приходить за несколько часов до состязаний. Если кто-то приедет за полчаса, не найдет места для парковки и расстроится. Можно прийти раньше, пообщаться со знакомыми, подготовиться. Например, на концерт в Нагорном парке за 30 минут до начала уже никого не будут впускать. Лучше приезжать на общественном транспорте“, - сказал он.



„Важно, что мероприятия будут проходит в открытых местах, будут и бесплатные мероприятия, на Кафедральной, на Ратушной площадях, в храме Иоаннов, там количество мест ограничено, поэтому приходите заранее“, - сказал Ляуса.