"Литва для литовцев" и дискуссии о литвинизме. Становится ли Литва враждебной к белорусам?

По его словам, угроза для национальной безопасности существует, но ее можно было бы устранить за счет более тщательных проверок. Эти проверки и создают проблемы для многих белорусов, однако в Литве считают, что без них страна была бы слишком уязвима для провокаций и саботажей.

„Там, разумеется, много деталей, и они классифицированы. Он (Веремейчик) якобы воевал на стороне Украины против России. Но это тоже, знаете… как бывший разведчик и как любой, кто интересуется этой сферой, а теперь работает в этой сфере в качестве председателя комитета [по нацбезопасности], я бы сказал, что это было бы хорошей маскировкой. Идеальной. [...] Мы должны четко понимать, что... это именно то, что могли бы сделать российские или белорусские агенты, это был бы умный прием“.