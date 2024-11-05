Литва: бывшие руководители банка Snoras Антонов и Баранаускас заочно получили по 10 лет тюрьмы

Вильнюсский окружной суд также признал их виновными в недостоверном ведении бухгалтерской отчетности банка, злоупотреблении служебным положением в целях материальной или иной личной выгоды, подделке документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг в иностранных банках, а также использовании поддельных документов.
Суд еще зачитывает приговор, наказание пока не оглашено.
Генеральная прокуратура хотела заочно приговорить обоих бывших руководителей банка к более чем 10 годам лишения свободы. Прокурор предложил суду приговорить В. Антонова и Р. Баранаускаса к окончательному наказанию по совокупности – каждому по 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Оба обвиняемых ни разу не появились в зале суда, с 2011 года они находятся в розыске, в декабре в отношении банка Snoras, национализированного 16 ноября 2011 года, было возбуждено дело о банкротстве.
Поскольку бывшие руководители Snoras скрываются за границей, Литва осудила их заочно — закон предусматривает такую возможность, если лицо скрывается от правосудия. Обоих обвиняемых в суде представляли адвокаты, назначенные государством.
В этом предварительном расследовании администратор банкротства банка Snoras признан гражданским истцом и в конце 2019 года, когда дело было передано на судебное рассмотрение, администратор банкротства предъявил гражданский иск на сумму почти в 0,5 млрд евро.
На сегодняшний день с обоих ответчиков требуют взыскать всего 105 млн евро – иск уменьшился на 395 млн евро. Данный иск по уголовному делу был сокращен вследствие присуждения сумм по другим делам в гражданском порядке и проводившихся процессов взыскания и т. д.
Предварительное расследование, начатое Генеральной прокуратурой в конце 2011 года, провели сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП). Расследование, организованное и контролируемое прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, было начато после получения и изучения информации Центробанка Литвы о выявленных в банке Snoras нарушениях и возможных преступления против финансовой системы страны, собственности и государственной службы.