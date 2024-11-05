2024.11.05 16:35

Литва: бывшие руководители банка Snoras Антонов и Баранаускас заочно получили по 10 лет тюрьмы

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Суд в Литве признал Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса, бывших руководителей и акционеров обанкротившегося банка Snoras, виновными по всем предъявленным им обвинениям: хищение имущества Snoras в крупном размере, растрата имущества в крупном размере, преступное банкротство, легализация имущества, добытого преступным путем.

Вильнюсский окружной суд также признал их виновными в недостоверном ведении бухгалтерской отчетности банка, злоупотреблении служебным положением в целях материальной или иной личной выгоды, подделке документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг в иностранных банках, а также использовании поддельных документов.

Суд еще зачитывает приговор, наказание пока не оглашено.

Генеральная прокуратура хотела заочно приговорить обоих бывших руководителей банка к более чем 10 годам лишения свободы. Прокурор предложил суду приговорить В. Антонова и Р. Баранаускаса к окончательному наказанию по совокупности – каждому по 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Оба обвиняемых ни разу не появились в зале суда, с 2011 года они находятся в розыске, в декабре в отношении банка Snoras, национализированного 16 ноября 2011 года, было возбуждено дело о банкротстве.

Поскольку бывшие руководители Snoras скрываются за границей, Литва осудила их заочно — закон предусматривает такую ​​возможность, если лицо скрывается от правосудия. Обоих обвиняемых в суде представляли адвокаты, назначенные государством.

В этом предварительном расследовании администратор банкротства банка Snoras признан гражданским истцом и в конце 2019 года, когда дело было передано на судебное рассмотрение, администратор банкротства предъявил гражданский иск на сумму почти в 0,5 млрд евро.

На сегодняшний день с обоих ответчиков требуют взыскать всего 105 млн евро – иск уменьшился на 395 млн евро. Данный иск по уголовному делу был сокращен вследствие присуждения сумм по другим делам в гражданском порядке и проводившихся процессов взыскания и т. д.

Предварительное расследование, начатое Генеральной прокуратурой в конце 2011 года, провели сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП). Расследование, организованное и контролируемое прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, было начато после получения и изучения информации Центробанка Литвы о выявленных в банке Snoras нарушениях и возможных преступления против финансовой системы страны, собственности и государственной службы.

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