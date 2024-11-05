Литва: бывшие руководители банка Snoras Антонов и Баранаускас заочно получили по 10 лет тюрьмы

Вильнюсский окружной суд также признал их виновными в недостоверном ведении бухгалтерской отчетности банка, злоупотреблении служебным положением в целях материальной или иной личной выгоды, подделке документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг в иностранных банках, а также использовании поддельных документов.

Суд еще зачитывает приговор, наказание пока не оглашено.

Генеральная прокуратура хотела заочно приговорить обоих бывших руководителей банка к более чем 10 годам лишения свободы. Прокурор предложил суду приговорить В. Антонова и Р. Баранаускаса к окончательному наказанию по совокупности – каждому по 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.