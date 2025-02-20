Литва: больше 200 000 жителей не заплатили налог на здравоохранение – что их ждет

„Если человек занимается индивидуальной деятельностью, он каждый месяц должен платить ОНЗ, по закону, „Содра“ не обязана информировать его о такой необходимости, как и о взыскании задолженности“, – сказала пресс-секретарь „Содры“ Малгожата Козич.

Всю информацию о налогах и взносах можно найти, подключившись к своему профилю на сайте „Содры“.

По ее словам, о необходимости заплатить ОНЗ информируют жителей, которые не занимаются индивидуальной деятельностью, но должны самостоятельно платить взносы. Например, эти люди не работают, не учатся и не регистрируются в Службе занятости, их не страхует государство.