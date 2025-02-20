Литва: больше 200 000 жителей не заплатили налог на здравоохранение – что их ждет

„Если человек занимается индивидуальной деятельностью, он каждый месяц должен платить ОНЗ, по закону, „Содра“ не обязана информировать его о такой необходимости, как и о взыскании задолженности“, – сказала пресс-секретарь „Содры“ Малгожата Козич.
Всю информацию о налогах и взносах можно найти, подключившись к своему профилю на сайте „Содры“.
По ее словам, о необходимости заплатить ОНЗ информируют жителей, которые не занимаются индивидуальной деятельностью, но должны самостоятельно платить взносы. Например, эти люди не работают, не учатся и не регистрируются в Службе занятости, их не страхует государство.
„Мы напоминаем таким людям, что они должны заплатить ОНЗ за текущий месяц до последнего дня. Если человек не платит взносы, появляется долг, тогда такому человеку несколько раз высылают информацию о долге и напоминают о том, что он должен погасить задолженность“, – сказала Козич.
Эту информацию можно найти на сайте „Содры“, подключившись к своему профилю. Если человек указал свой номер телефона или эл. почту, информацию ему пришлют и по этим каналам.
„Если человек не реагирует на сообщения – начинается процесс принудительного взыскания долга. Если человек не может сразу погасить весь долг, он должен подать заявку и попросить разрешения на его погашение частями. Выплату долга можно отложить, если сумма долга больше 125 евро“, – сказала представитель „Содры“.
Общая сумма долга по ОНЗ сейчас составляет 261,5 млн. евро.
Поскольку с Нового года в Литве минимальная зарплата увеличилась до 1038 евро „на бумаге“, увеличился и взнос по ОНЗ. В 2024 г. он составлял 64,5 евро, а с 1 января 2025 г. – 72,45 евро.
„Содра“ напоминает, что ОНЗ в Литве - обязательный налог для всех.
„Если у человека есть долги по ОНЗ, то ему придется оплачивать медицинские услуги из своего кармана, кроме того, накапливается долг, который придется заплатить в любом случае.
Внимательными должны быть жители, которые установили автоматические переводы этого налога - с Нового года надо поменять сумму, если они заплатят по старому тарифу, лишатся страховки“, – отмечают представители „Содры“.