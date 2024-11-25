Литовскому туристу на Тасмании после операции по спасению ампутировали ногу

69-летний мужчина лишился ноги, ее пришлось ампутировать, чтобы вытащить мужчину из расщелины, в которой он застрял. Инцидент произошел на Тасмании. Мужчина с группой из 12 человек на плотах плыл по реке Франклин.
Когда мужчина шел по берегу реки, он поскользнулся и попал в расщелину скалы, частично его тело оказалось под водой. „Спасательная операция была одной из самых сложных за последние годы“, – сказал фельдшер службы скорой помощи.
По словам спасателей, потребовалось 20 часов, чтобы вызволить мужчину.
„Его нога была зажата между скалами. Когда мы попытались вытащить ногу, мужчина сказал, что она сломалась. Мы старались отвлечь его, но тщетно“, – сказал фельдшер.
Во время операции использовали веревки, гидравлическое оборудование и даже воздушные подушки, но скалы не сдвинулись даже под напором оборудования, которое может поднять 50 тонн.
Все способы спасения были испробованы. „Было понятно, что физически освободить его не удастся. Только после того, как были испробованы все варианты, пришлось ампутировать ногу“, - сказал медработник.
Спасателям помогали друзья попавшего в беду мужчины, они обеспечивали спасателей едой и горячими напитками. Среди членов группы был врач, который выполнял роль переводчика и информировал пострадавшего о происходящем.
В воскресенье вечером спасенный находился в критическом состоянии в больнице Royal Hobart Hospital. Через дипломатов спасатели информировали близких пострадавшего о несчастье, kad apie situaciją informuotų jo šeimą Lietuvoje.