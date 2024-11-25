Литовскому туристу на Тасмании после операции по спасению ампутировали ногу

69-летний мужчина лишился ноги, ее пришлось ампутировать, чтобы вытащить мужчину из расщелины, в которой он застрял. Инцидент произошел на Тасмании. Мужчина с группой из 12 человек на плотах плыл по реке Франклин.

Когда мужчина шел по берегу реки, он поскользнулся и попал в расщелину скалы, частично его тело оказалось под водой. „Спасательная операция была одной из самых сложных за последние годы“, – сказал фельдшер службы скорой помощи.

По словам спасателей, потребовалось 20 часов, чтобы вызволить мужчину.

„Его нога была зажата между скалами. Когда мы попытались вытащить ногу, мужчина сказал, что она сломалась. Мы старались отвлечь его, но тщетно“, – сказал фельдшер.