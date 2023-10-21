Литовский журналист ехал на необычном поезде: ничего подобного раньше видеть не приходилось

Билеты на поезд можно было купить по интернету, поэтому перед посадкой достаточно было пройди досмотр в небольшой будке.
Сотрудники осмотрели все вещи – безопасность как в аэропорту. С охраной и проверкой шутки плохи, тем более в Узбекистане, где раньше фиксировались теракты. Несмотря на то, что сейчас ситуация стала лучше, все же безопасность остается приоритетом.
Трудно сказать, сколько лет поезду, на котором ехал журналист, но явно, когда журналист родился, поезд уже ездил. На поезда более новых моделей купить билеты сложно, поскольку их быстро раскупают – заранее. При продаже билетов на этот поезд подчеркивается, что кондиционера в нем нет. Это значит, будет жарко – Узбекистан жаркая страна, ехать в поезде при температуре 35 градусов - то еще удовольствие.
Старый поезд - медленный поезд. Например, эта поездка будет слиться 4 часа, новый поезд покрывает расстояние за два.
Пройти по вагону сложно. Журналист был в поезде единственным иностранцем. Сидячие места рядом с лежачими. Все места заняты, поезд набит битком. Окружение интересное, раньше на таком поезде ездить не приходилось.
В поезде есть вагон-ресторан, но идти в него надо через 6 вагонов. Самое неприятное - идти через ноги других людей.
Один из вагонов очень напоминает больницу – все кашляют, завернулись в одеяла, лежат. Трудно описать, насколько неудобно себя чувствуешь, проходя через такие вагоны. Стараешься идти аккуратно, тихо, никого не задеть, но находятся те, кто все же отпускает какую-либо реплику.
Один раз дойдешь до ресторана, и больше ничего не хочется. Вот и ресторан. Здесь нет местных – одни туристы. В меню нет цен – ты не можешь знать сразу, сколько будет стоить заказ.
Наш заказ обошелся в 10 евро, не так уж и страшно.