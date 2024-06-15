Литовский университет передает земельные участки в Байсогале немецкому заводу Rheinmetall

„Совет Литовского университета наук о здоровье не выступает против проекта постановления Правительства Литовской Республики – передать участок исключительно Rheinmetall и полностью компенсировать университету все возможные потери и убытки из-за будущих изменений инфраструктуры“, - сказал после встречи собравшимся журналистам председатель совета ЛУНЗ Гинтарас Скорупскас.

„Вы понимаете, что это вопрос, который затрагивает разные сферы. И университет действительно учитывает сегодняшние актуалии, свои перспективы и развитие. Совет очень тщательно рассмотрел этот вопрос и решение было принято единогласно, мы можем этому радоваться“, - сказал он.