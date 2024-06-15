Литовский университет передает земельные участки в Байсогале немецкому заводу Rheinmetall

Такое решение было одобрено на внеочередном заседании совета ЛУНЗ, состоявшемся в четверг.
„Совет Литовского университета наук о здоровье не выступает против проекта постановления Правительства Литовской Республики – передать участок исключительно Rheinmetall и полностью компенсировать университету все возможные потери и убытки из-за будущих изменений инфраструктуры“, - сказал после встречи собравшимся журналистам председатель совета ЛУНЗ Гинтарас Скорупскас.
„Вы понимаете, что это вопрос, который затрагивает разные сферы. И университет действительно учитывает сегодняшние актуалии, свои перспективы и развитие. Совет очень тщательно рассмотрел этот вопрос и решение было принято единогласно, мы можем этому радоваться“, - сказал он.
Под строительство завода планируется передать земельный участок площадью 340 гектаров в Радвилишкском районе, а университету будут предоставлены другие земельные участки, предусмотренные постановлением Правительства. В четверг советник премьер-министра Далюс Криницкас сообщил радио LRT, что по качественным показателям предлагаемые ЛУНЗ участки даже лучше.
ELTA напоминает, что в начале июня министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall договор о его развитии в Литве. Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, проекту присвоен статус крупного.
Ожидается, что завод будет производить десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год.
В конце апреля Сейм одобрил поправки к закону, которые позволят крупным производителям оружия и боеприпасов в Литве начинать развитие проектов до получения разрешения на строительство. С введением таких изменений компаниям необходимо будет получить разрешения до окончания строительства.