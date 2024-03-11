Литовский триколор мог быть совсем другим: эскизы

Однако так литовский флаг выглядит лишь по счастливой случайности. Немногие знают, что в 1940 году был подготовлен другой эскиз, но его не успели утвердить законом.
"Когда я был в Таиланде, ездил в Бирму и там увидел литовский флаг. Цвета те же. Наш триколор создали три человека. Йонас Басанавичюс, Антанас Жмуйдзинавичюс и Тадас Даугирдас. Они сели втроем и решили, каким будет флаг. Я думаю, диктовал Жмуйдзинавичюс, в творчестве которого много таких цветов", – рассказал коллекционер и историк Вилюс Каваляускас.
Другой вариант флага Малой Литвы – зеленый, белый, красный. Историк объяснил и логику этих цветов. Желтый во времена царской России считался цветом Литвы. Литовский полк в царской армии имел желтые шевроны.
Но уже тогда говорили о необходимости подкорректировать флаг. В 1933 году Антанаса Сметону навестил живший в Литве художник Мстислав Добужинский. Он был авторитетом, художником с мировым именем. Он сказал, что есть три причины для перемен. Во-первых, цвета флага - не геральдические. Такие цвета на флагах в мире найти сложно. Во-вторых, расположение цветов плохое, хаотичное. Если бы желтый был в центре, то вид был бы целостным. Третья причина – цвета флага не соответствуют цветам герба. Обычно этот момент учитывается.
"Добужинский убедил Сметону поменять флаг, но в 1939 г. он уехал в Великобританию. Президент же запомнил слова художника. 8 мая 1940 года собралась Комиссия по геральдике во главе со Жмуйдзинавичюсом, чтобы пересмотреть цвета флага. Заседание длилось 4,5 ч., на заседании утвердили замену цвета - зеленого на белый. Правда, для этого надо было изменить Конституцию, в которой были вписаны цвета флага. Всем нам известно, что произошло в июне 1940 года. Ничто не изменилось", – рассказал Каваляускас, что после II Мировой войны, сопротивления, когда в лесах воевали под этим флагом, менять его уже было поздно.