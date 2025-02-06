Литовский спортивный форум: в центре внимания – инфраструктура, финансирование, сотрудничество спорта и бизнеса

Нет сомнений в том, что проблемы со здоровьем, вызванные продолжающимся ростом всеобщей физической пассивности и ростом ожирения среди детей и подростков, можно считать одним из самых серьезных вызовов общественного здравоохранения в XXI веке.

Спорт не только напрямую определяет показатели физического здоровья, но и решает множество различных психологических и социальных проблем: вовлечение детей в спортивные секции в городах и регионах, возможность для пожилых людей оставаться активными, командные виды спорта и соревнования, которые не только укрепляют отношения, но и развивают черты характера и психологическую устойчивость, национальная гордость, когда литовские спортсмены завоевывают международные лавры.