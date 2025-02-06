Литовский спортивный форум: в центре внимания – инфраструктура, финансирование, сотрудничество спорта и бизнеса

Организаторы мероприятия отмечают, что, учитывая геополитическую ситуацию и важность национальной безопасности, приходится констатировать печальный факт: более чем каждый второй призывник не пригоден к военной службе из-за несоответствия требованиям по здоровью, а все возрастные группы общества становятся более физически пассивными.
Исследования, проведенные учеными Литовского университета спорта, показывают, что за последние 20 лет уровень практически всех физических характеристик литовских школьников ухудшился, особенно показатели выносливости, отражающие возможности сердечно-сосудистой системы. Это повлияет не только на продолжительность жизни, но и на увеличение экономической нагрузки на государство и расходов на лечение.
Нет сомнений в том, что проблемы со здоровьем, вызванные продолжающимся ростом всеобщей физической пассивности и ростом ожирения среди детей и подростков, можно считать одним из самых серьезных вызовов общественного здравоохранения в XXI веке.
Спорт не только напрямую определяет показатели физического здоровья, но и решает множество различных психологических и социальных проблем: вовлечение детей в спортивные секции в городах и регионах, возможность для пожилых людей оставаться активными, командные виды спорта и соревнования, которые не только укрепляют отношения, но и развивают черты характера и психологическую устойчивость, национальная гордость, когда литовские спортсмены завоевывают международные лавры.
Кроме того, в мире уже сейчас активно развито сотрудничество спорта и бизнеса, что не только помогает достигать бизнес-показателей, но и предоставляет бизнесу возможность выполнять социальную миссию и создавать непреходящие ценности.
На форуме будут обсуждаться важнейшие направления спортивной политики: синергия спорта с государством и муниципалитетами, сотрудничество спорта и бизнеса, успешное партнерство, механизмы финансирования спорта.