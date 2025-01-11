Литовский паспорт – в десятке „самых сильных“: какие страны мы опередили, а кому уступаем?

Из рейтинга следует, что в Европе свободнее всего могут путешествовать жители Сингапура, Южной Кореи, Японии, ОАЭ. Высокие места рейтинга занимают США и Канада.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечает, что, согласно индексу, паспорт Литовской Республики занимает 10 место (в прошлом – 8-е). С литовским паспортом без виз можно посетить 185 направлений (в прошлом – 187), в 41-ой стране придется оформлять визу или эл. визу (e-Visa).

В рейтингах речь идет не только о визах, но и других документах, которые нужны для поездки за границу. Их можно разделить на пять групп (примеры стран в контексте паспорта ЛР):

В рейтинге Henley безвизовый режим Литвы (visa free) с 185 направлениями охватывает все три пункта (зеленый свет), а электронную или „физическую“ визу считают ограниченной доступностью (красный свет).

Кое-где в рейтинге есть погрешности. Например, Ирак указан, как страна с безвизовым режимом, однако МИД Литвы сообщает: „надо заранее подать заявку на получение эл. визы, которая действует только в регионе Курдистан“.