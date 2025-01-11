Литовский паспорт – в десятке „самых сильных“: какие страны мы опередили, а кому уступаем?

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечает, что, согласно индексу, паспорт Литовской Республики занимает 10 место (в прошлом – 8-е). С литовским паспортом без виз можно посетить 185 направлений (в прошлом – 187), в 41-ой стране придется оформлять визу или эл. визу (e-Visa).
Латвия занимает 10-е место (185), Эстония – 9-е (186). Лидирует Сингапур (195):
Из рейтинга следует, что в Европе свободнее всего могут путешествовать жители Сингапура, Южной Кореи, Японии, ОАЭ. Высокие места рейтинга занимают США и Канада.
В числе стран, для посещения которых литовцам нужны визы, находятся Китая, Россия, Индия, Афганистан, многие страны Африки, например, Алжир, Мали.
Позиция Литвы в других индексах
В рейтингах речь идет не только о визах, но и других документах, которые нужны для поездки за границу. Их можно разделить на пять групп (примеры стран в контексте паспорта ЛР):
В рейтинге Henley безвизовый режим Литвы (visa free) с 185 направлениями охватывает все три пункта (зеленый свет), а электронную или „физическую“ визу считают ограниченной доступностью (красный свет).
Кое-где в рейтинге есть погрешности. Например, Ирак указан, как страна с безвизовым режимом, однако МИД Литвы сообщает: „надо заранее подать заявку на получение эл. визы, которая действует только в регионе Курдистан“.
В другом рейтинге – Visa Index – Литва занимает 11 место вместе с Латвией и несколькими другими странами (Эстония здесь на 10-м месте). Тут литовский паспорт гарантирует безвизовый режим (visa free) с 141 направлением. В 33 странах нужна виза, которую ставят по приезде, в 10 – eTA, в 25-ти эл. виза, а виза в паспорте нужна в 20-ти странах.
И в этом рейтинге „самый сильный“ в 2025 году - паспорт Сингапура.
Еще один известный список – Passport Index, – создан канадской компанией Arton Capital. Он оценивает поездки в 198 стран.
В этом рейтинге литовский паспорт занимает 7-е место вместе с Сингапуром, Великобританией, Канадой и еще несколькими странами и открывает доступ в 174 точки.
Согласно этому рейтингу, в 116 стран с литовским паспортом можно попасть вообще без визы, а в 50 нужна виза по приезде, в 8 нужно электронное разрешение на поездку (eTA). Это 174 точки мобильности. В остальные 24 страны нужны электронные или физические визы.
Источник отмечает, что гражданам Литвы доступно 87% мира (world reach). Немного лучше тут выглядит позиция Латвии (6 место) и Эстонии (5 место).
Лидер этого рейтинга не меняется – это ОАЭ (90%).
„Самые слабые“ паспорта – в странах, истощенных конфликтами
Самые слабые паспорта по Henley - это Афганистан (106 место, легко доступны 26 направлений), Сирия, Ирак, Йемен (около 30 направлений).
В списке Visa Index „самые слабые“ Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан.
В рейтинге Passport Index хуже всего позиция – у Сирии (доступно 20% мира), 40 точек мобильности, визы нужны для въезда в 158 стран. За Сирией идут Афганистан, Ирак, Сомали, Пакистан и Йемен.
МИД Литвы рекомендует гражданам не ездить в Сирию, Израиль и некоторые другие страны. Перед тем как ехать в другие страны, рекомендуется проверить ситуацию с безопасностью в них и выяснить, не нужны ли визы или другие документы.