2025.01.11 07:09

Литовский паспорт – в десятке „самых сильных“: какие страны мы опередили, а кому уступаем?

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Lietuvos pasas išlieka vienu „stipriausių“ pasaulyje
Lietuvos pasas išlieka vienu „stipriausių“ pasaulyje
ФОТО: Shutterstock/DELFI (Š. Mažeika) (DELFI koliažas)

Путешественников иногда останавливают бюрократические ограничения. Паспорта, которые позволяют без виз путешествовать по многим странам, облегчают этот процесс. На этой неделе был обновлен индекс силы паспортов Henley & Partners. Он показал „силу“ паспортов разных стран. Позиция литовского паспорта за год почти не изменилась.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечает, что, согласно индексу, паспорт Литовской Республики занимает 10 место (в прошлом – 8-е). С литовским паспортом без виз можно посетить 185 направлений (в прошлом – 187), в 41-ой стране придется оформлять визу или эл. визу (e-Visa).

Латвия занимает 10-е место (185), Эстония – 9-е (186). Лидирует Сингапур (195):

Из рейтинга следует, что в Европе свободнее всего могут путешествовать жители Сингапура, Южной Кореи, Японии, ОАЭ. Высокие места рейтинга занимают США и Канада.

В числе стран, для посещения которых литовцам нужны визы, находятся Китая, Россия, Индия, Афганистан, многие страны Африки, например, Алжир, Мали.

Позиция Литвы в других индексах

В рейтингах речь идет не только о визах, но и других документах, которые нужны для поездки за границу. Их можно разделить на пять групп (примеры стран в контексте паспорта ЛР):

В рейтинге Henley безвизовый режим Литвы (visa free) с 185 направлениями охватывает все три пункта (зеленый свет), а электронную или „физическую“ визу считают ограниченной доступностью (красный свет).

Кое-где в рейтинге есть погрешности. Например, Ирак указан, как страна с безвизовым режимом, однако МИД Литвы сообщает: „надо заранее подать заявку на получение эл. визы, которая действует только в регионе Курдистан“.

В другом рейтинге – Visa Index – Литва занимает 11 место вместе с Латвией и несколькими другими странами (Эстония здесь на 10-м месте). Тут литовский паспорт гарантирует безвизовый режим (visa free) с 141 направлением. В 33 странах нужна виза, которую ставят по приезде, в 10 – eTA, в 25-ти эл. виза, а виза в паспорте нужна в 20-ти странах.

И в этом рейтинге „самый сильный“ в 2025 году - паспорт Сингапура.

Еще один известный список – Passport Index, – создан канадской компанией Arton Capital. Он оценивает поездки в 198 стран.

В этом рейтинге литовский паспорт занимает 7-е место вместе с Сингапуром, Великобританией, Канадой и еще несколькими странами и открывает доступ в 174 точки.

Согласно этому рейтингу, в 116 стран с литовским паспортом можно попасть вообще без визы, а в 50 нужна виза по приезде, в 8 нужно электронное разрешение на поездку (eTA). Это 174 точки мобильности. В остальные 24 страны нужны электронные или физические визы.

Europos ir turtingųjų Azijos šalių pasai leidžia pasiekti daugumą pasaulio šalių beviziu režimu arba be didesnių pastangų

Источник отмечает, что гражданам Литвы доступно 87% мира (world reach). Немного лучше тут выглядит позиция Латвии (6 место) и Эстонии (5 место).

Лидер этого рейтинга не меняется – это ОАЭ (90%).

„Самые слабые“ паспорта – в странах, истощенных конфликтами

Самые слабые паспорта по Henley - это Афганистан (106 место, легко доступны 26 направлений), Сирия, Ирак, Йемен (около 30 направлений).

В списке Visa Index „самые слабые“ Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан.

В рейтинге Passport Index хуже всего позиция – у Сирии (доступно 20% мира), 40 точек мобильности, визы нужны для въезда в 158 стран. За Сирией идут Афганистан, Ирак, Сомали, Пакистан и Йемен.

МИД Литвы рекомендует гражданам не ездить в Сирию, Израиль и некоторые другие страны. Перед тем как ехать в другие страны, рекомендуется проверить ситуацию с безопасностью в них и выяснить, не нужны ли визы или другие документы.

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