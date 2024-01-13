Литовский паспорт – в числе самых сильных паспортов в мире

Это значит, что граждане Литвы без виз могут летать в 187 стран мира. За год количество стран увеличилось на 3.

На первом месте рейтинга - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания, граждане которых без виз могут посетить 194 стран. На втором - Финляндия, Южная Корея и Швеция, на третьем – Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды - соответственно 193 и 192.

Этот рейтинг регулярно уточняется. при этом используют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщается на сайте Henley & Partners.

Латвия в списке занимает 9 место, ее граждане без виз могут посетить 186 стран мира.