Литовский паспорт – в числе самых сильных паспортов в мире

 
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Литва и Эстония разделяют восьмое место в списке самых сильных паспортов в мире. Таковы данные рейтинга, составленного компанией Henley & Partners, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это значит, что граждане Литвы без виз могут летать в 187 стран мира. За год количество стран увеличилось на 3.

На первом месте рейтинга - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания, граждане которых без виз могут посетить 194 стран. На втором - Финляндия, Южная Корея и Швеция, на третьем – Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды - соответственно 193 и 192.

Этот рейтинг регулярно уточняется. при этом используют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщается на сайте Henley & Partners.

Латвия в списке занимает 9 место, ее граждане без виз могут посетить 186 стран мира.

На последних местах рейтинга – Пакистан (34), Ирак (31), Сирия (29), Афганистан (28).

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