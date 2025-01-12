Литовский национальный музей получил 250 экспонатов, посвященных пандемии COVID-19

Пока музей не планирует открывать посвященную этой теме экспозицию или выставку, однако отдельные экспонаты использует на других выставках.

„В начале пандемии Литовский национальный музей объявил акцию по сбору экспонатов, посвященных пандемии COVID-19. Мы считаем ее успешной“, – сказала в комментарии BNS представитель музея Гедре Милерите-Япертене.

Экспонаты музей собирал с апреля 2020 до конца 2022 года. Их пожертвовали больше 130 разных людей, организаций и учреждений.

„Мы получили около 250 вещей, если считать и самые мелкие. Собрано много виртуальной информации – только она занимает 30 Гигабайтов. У нас есть дневники нескольких людей. Сотни фотографий“, – сказала представитель музея.