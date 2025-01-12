Литовский национальный музей получил 250 экспонатов, посвященных пандемии COVID-19

Пока музей не планирует открывать посвященную этой теме экспозицию или выставку, однако отдельные экспонаты использует на других выставках.
„В начале пандемии Литовский национальный музей объявил акцию по сбору экспонатов, посвященных пандемии COVID-19. Мы считаем ее успешной“, – сказала в комментарии BNS представитель музея Гедре Милерите-Япертене.
Экспонаты музей собирал с апреля 2020 до конца 2022 года. Их пожертвовали больше 130 разных людей, организаций и учреждений.
„Мы получили около 250 вещей, если считать и самые мелкие. Собрано много виртуальной информации – только она занимает 30 Гигабайтов. У нас есть дневники нескольких людей. Сотни фотографий“, – сказала представитель музея.
Получены очень разные вещи, например, билет на самолет последнего рейса с Бали (эвакуация отдыхающих), маски, выполненные вручную или созданные дизайнерами, распечатанная на принтере 3D индивидуальная дверная ручка. Музей получил и дневник врача Паневежской больницы Артураса Милашаускаса.
“Очень много полученного материала отражает самочувствие общества, творчество“, – сказала Милерите-Япертене.
Часть этой коллекции можно было увидеть в Доме историй на выставке, посвященной теориям заговоров.
Напомним, что пандемия COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а затем охватила весь мир.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию, было ограничено передвижение людей как между странами, так и внутри стран, ограничены поставки услуг, запрещены массовые мероприятия и т.д.
В Литве первый случай коронавируса был зарегистрирован 28 февраля 2020 года. Карантин был объявлен 16 марта того же года. В Литве эта болезнь унесла жизни почти 10 000 человек.
5 мая 2023 года ВОЗ объявила окончание пандемии.
По официальным данным, пандемия COVID-19 унесла жизни 7 млн. жителей всего мира, однако число избыточных смертей превысило 21 млн.