Литовский морской музей начинает свой 45-й сезон

25 апреля музей приглашает вас отметить Всемирный день пингвина. В рамках дистанционного образовательного мероприятия школьники узнают об этих особенных водоплавающих птицах, которые летают не в воздухе, а в воде, и... утренняя зарядка с пингвином Сэнди.

В этих городах будет представлена выставка о подводной балтийской археологии "Истории балтийских глубин", пройдет семинар для местного образовательного сообщества, дискуссия с историками о Литве как морском государстве, а также концерт - визуальная и поэтическая история человека, живущего у моря, созданная совместно с Клайпедским государственным музыкальным театром и клайпедскими артистами.

"В этом году мы отправимся в самый отдаленный от моря регион - Аукштайтию. Проект "С морем мы больше" отправится в Утену, Биржай и Рокишкис ", - сказала О. Жалене.

Погода еще недостаточно теплая, но сезон на побережье обещает быть жарким и очень насыщенным. По словам директора музея Ольги Жалене, морской музей стремится стать местом, который посещает вся Литва .

Начало сезона знаменует собой и начало мероприятий в музее. Международный день и ночь музеев будут особенно насыщенными.





Летом музей предложит посетителям новую выставку "Море и Литва: 1793-1918", которая отражает морские эпизоды в истории Литвы, рассказывая конкретные истории каждого периода, позволяя отразить отношения между человеком, обществом и государством.