Литовский морской музей - дружественный для всех посетителей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Литовский морской музей приглашает вас посетить обновленную экспозицию аквариума: в ней появились разработки для людей с ограниченными возможностями. Эти решения основаны на принципах универсального дизайна и помогут расширить знания о водном мире для всех посетителей аквариума, об этом пишет Klaipeda.diena.lt

Как музей стал дружественным к органам чувств

Министерство культуры провело исследование "Музеи для блага человека" и подготовило рекомендации по услугам для людей с ограниченными возможностями. В рабочую группу вошли специалисты Литовского морского музея: директор Ольга Жалиене, заведующая отделом дельфинотерапии проф. д-р Бригита Крейвиниене и заведующая отделом образования Рената Трейгиене.

"Как результаты исследований, так и повседневный опыт были однозначными", - сказала директор музея О. Жалиене. - Музеи должны стать дружественными и понятными для всех". Толчком к изменениям послужил успешный пилотный проект "Сделать экспозицию Аквариума более доступной для людей с ограниченными возможностями - дружественной к чувствам", финансируемый Министерством культуры".

В рамках проекта было добавлено 6 образовательных решений, дружественных слуху и тактильным ощущениям, 3 новых и 1 обновленное пространство для расслабления, обновлена дорожка для посетителей и созданы новые услуги - трехтематическая образовательная программа и экскурсия. Для удобства посетителей аудиозаписи и текст могут быть загружены на их устройства для чтения, что позволяет удовлетворить потребности всех людей с ограниченными возможностями.

Животные заговорили, и появились успокаивающие пространства

Экспозиция Аквариума пополнилась образовательной звуковой стеной "Дружественная слуховым восприятиям", которая позволяет услышать звуки семи морских животных. На других стационарных станциях посетители узнают о слепках животных, прикасаясь к ним и слушая истории о них, а звуки животных можно скачать.

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Согласно рекомендациям партнеров проекта (Клайпедской школы Литоринос, Клайпедской школы Медейнес, специалистов Клайпедского центра обучения по зрению), большое внимание было уделено установке успокаивающих мест, поскольку люди с особыми потребностями могут испытывать шок из-за большого количества посетителей на выставке, а также дискомфорт от темноты, запахов, звуков и т. д.

Именно поэтому здесь установили диваны с успокаивающим эффектом, чтобы оказывать умиротворяющее воздействие на посетителей во время наблюдения за терапевтическим аквариумом с медузами или выставкой раковин. Здесь также есть полностью закрытое пространство для успокоения, предназначенное для чувствительных людей, которые ищут более тихую обстановку, вдали от шума. В этом пространстве можно будет посидеть, полежать и расслабиться, просматривая видеоролик о морской стихии, изучая тактильный образовательный отсек, имитирующий морское дно, или собирая пазл с морскими животными. Четвертая остановка для спокойного отдыха была обновлена: из нее открывается вид на бассейн с пингвинами и можно послушать истории о пингвинах.

Специальная образовательная программа и экскурсия

Музейные педагоги разработали экскурсию "Море - колыбель жизни", которую ведут не один, а два или более педагогов. В основе экскурсии лежат следующие сенсорные инструменты: аудиогиды, аудиовизуальные элементы для слабовидящих, тактильные объекты, письменная информация для слабослышащих, визуальные решения, сенсорные успокаивающие элементы для людей с нарушениями интеллекта и развития, иконографический рассказ, упрощенный текст для гидов, продуманный маршрут для людей с ограниченными возможностями передвижения, увлекательный рассказ для людей с высоким интеллектом и т. д.

Темы образовательной программы, состоящей из трех частей, были предложены самими целевыми группами: изучение морского мира, изучение морского дна, изучение морских животных. Программа рассчитана на детей с особыми образовательными потребностями (когнитивными, эмоциональными и поведенческими нарушениями). В соответствии с рекомендациями партнеров проекта были приобретены сенсорные рюкзаки с успокаивающими средствами. Посетителям также предоставлены дополнительные средства: инвалидная коляска для ребенка, ходунки или электрическое кресло-коляска для взрослого с ограниченными возможностями передвижения.

Заключительное мероприятие проекта, фестиваль "Я не равнодушен, а ты?", состоится 4 декабря в честь Международного дня людей с ограниченными возможностями.

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Источник
ru.DELFI.lt
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