Литовский Красный Крест: за день поступает около 400 обращений за помощью

"За 3 недели мы получили около 3 тыс. звонков. Число, безусловно, большое. В первую неделю таких звонков было, наверное, больше всего, сейчас эти звонки стабилизировались и составляют уже по 400 в день. Можно сказать, что треть всех звонков были уже направлены в наши отделения и что помощь уже оказана или будет быть оказана немедленно", - сказала в среду Л. Лесаускайте.
"Некоторые звонки ложные, люди звонят и бросают трубку и т. д., другая часть – это те, на которые мы не можем ответить – всякие странные, иногда не очень адекватные просьбы, но треть – это точно такие случаи и иногда очень сложные, где помощь нужна здесь и сейчас", - указывает представитель организации.
По словам Л. Лесаускайте, звонящие в основном обращаются за продовольственной помощью, некоторые обращаются и за транспортными услугами. Однако в ряде случаев, как отмечает представитель организации, нуждающимся не хватает знаний финансовой грамотности.
"Есть люди, которым не хватает финансовой грамотности – те, кто получает определенный доход или живет на пособие, но просто не умеет составлять бюджет. Мы уже ищем решение, как обучить наших волонтеров финансовой грамотности, чтобы они могли донести до этих людей определенную информацию", - отметила Л. Лесаускайте.
"Очень большое количество людей просто просят еды. Это одинокие люди, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, которые живут совершенно одни, а у некоторых из них вообще нет этих ресурсов – у кого-то деньги заканчиваются в конце месяца, после пенсии или пособий. (...) Также большая часть запросов приходится на транспорт – (...) это действительно большая проблема в муниципалитетах и, вероятно, на государственном уровне", - сказала представитель.
Короткий номер гуманитарной помощи 111 в Литве начал работать в середине октября. Как ранее сообщила руководитель отдела коммуникаций ЛКК Лука Лесаускайте, люди, позвонившие на короткий номер 111, смогут получить помощь вещами, с поиском жилья или, если им нужна психологическая помощь, на линию также могут обратиться люди, пострадавшие от пожаров, града и других стихийных бедствий.
В настоящее время волонтеры Красного Креста есть почти во всех муниципалитетах Литвы.
Короткий номер гуманитарной помощи 111 работает круглосуточно, во все дни недели и в праздничные дни. Гуманитарная помощь в зависимости от ситуации оказывается в кратчайшие возможные сроки. Получить помощь в виде вещей можно в специально отведенных пунктах гуманитарной помощи, а при необходимости вещи будут доставлены в нужное место.