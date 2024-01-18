Литовский Красный Крест поможет улучшить просвещение населения в области гражданской обороны

"В связи с изменением ситуации с безопасностью в регионе теперь нас будет объединять еще одна общая цель – предоставить жителям страны необходимые знания о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и в военное время. Сотрудничество с таким партнером поможет успешно продолжить информационную кампанию в области гражданской обороны", - сказал в среду заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев после подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве.
"Помощь неправительственных организаций является одной из опор нашей гражданской обороны", - добавил он.
В рамках сотрудничества в сфере гражданской обороны обучение пройдут волонтеры общества Красного Креста, которые в дальнейшем напрямую будут предоставлять жителям всех самоуправлений Литвы актуальную информацию о том, как действовать, услышав предупреждающую сирену, как подготовиться к возможным военным угрозам или вести себя в случае других возможных природных и техногенных катастроф.
Добровольцы будут участвовать в учениях, помогать сотрудникам по обеспечению готовности на месте и сотрудничать в различных проектах гражданской обороны.
Совместными усилиями будет также повышена известность сайта www.lt72.lt и номера гуманитарной помощи Красного Креста 111.
"Основная миссия Красного Креста – помощь в различных кризисах. Помимо помощи, мы осуществляем и другую деятельность – хотим, чтобы общество было более устойчивым к кризисам", – говорит руководитель Красного Креста Кристина Мейде.
В целях повышения устойчивости общества к угрозам и информированности населения уже осуществляется сотрудничество МВД с неправительственным сектором: местными сообществами, католической церковью, организациями людей с ограниченными возможностями, в школах организуются семинары и уроки гражданской обороны.
Год назад Министерство внутренних дел инициировало масштабную информационную кампанию "Мы команда – у нас есть план", она охватила более 2 млн. жителей страны, посещаемость вебсайта www.lt72.lt, посвященного подготовке к чрезвычайным ситуациям, увеличилась в три раза, а последний опрос МВД показывает, что почти 40 проц. жителей знают об этом вебсайте.
"Мы бы хотели, чтобы это число было равно 100 проц., чтобы все жители знали, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям", - сказал директор Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Грейчюс.
За 1,5 года в стране совместно с муниципалитетами была создана сеть из 3255 убежищ для защиты населения от воздушных опасностей и непрямого обстрела. В случае опасности существующие убежища могли вместить около 856 (из 2 857) тыс. жителей страны.
Жители могут проверить, где находится ближайшее укрытие, перейдя по ссылке https://lt72.lt/kolektyvines-apsaugos-statiniai-priedangos-ir-rusiai/
Департамент пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел находится в постоянном контакте с руководителями муниципалитетов, чтобы помочь ускорить поиск и выбор потенциальных убежищ. Изыскиваются возможности оборудования укрытий и в церковных зданиях.
По последним данным, 47% населения страны знают, где искать информацию о том, где находится ближайшее укрытие. В Литве обновляется и расширяется система оповещения населения – закуплено 197 сирен. Всего их в стране 927.
Укрепляются кадровые ресурсы государственного сектора – о гражданской безопасности в муниципалитетах и министерствах страны будут заботиться 74 сотрудника по обеспечению готовности, которые отвечают за координацию деятельности по обеспечению гражданской обороны.