Литовский городок манит селедкой, приготовленной по особому рецепту: больше нигде такого не найдете

Сам Ориюс был в Мариямполе уже несколько раз.

„Я жду этой поездки, я выросла в Мариямполе, но давно там не была. Город изменился, похорошел. Есть места, которые мне не знакомы. Я хотела бы знать, куда в городе можно сходить“, – сказала Найне.

По словам Ориюса, их цель показать, как можно стать туристами в городе.

„В Мариямполе есть новшество – торгово-развлекательный дворик Gedimino pasažas. Там действуют выставки, галереи, но мы пришли поесть. В этом дворике есть семейный ресторан 9 metrai skonio“, – рассказал журналист.

Готовит - отец семейства, еда в ресторане домашняя, в меню нет того, что не едят его дети.