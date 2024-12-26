Литовский город превратился в сказочный мир: рождественским убранством утерли нос и Вильнюсу, и Каунасу

Придя на Театральную площадь Клайпеды, Ориюс сразу удивился тому, сколько там рождественских атрибутов. „Клайпеда действительно сильно изменилась и стала неузнаваемой по сравнению с тем, что можно увидеть здесь в летний период. На площади стоит вращающаяся очень красивая елка. Как только вы входите, она сразу привлекает всеобщее внимание. Мне это напоминает нью-йоркскую елку — уютную, красивую, как и вся площадь“, — похвалил он.
Ориюса также приветствовали местные жители, которые остались довольны тем, как был украшен город в этом году. „Самая красивая ёлка во всей Литве, а может и в мире, — улыбнулась Рима. - Мне нравится, что много огней, елка настоящая, вращается“. „Очень нравится, красочная, уютная. На мой взгляд, рождественская елка в Клайпеде красивее, чем в Вильнюсе“, - рассказал студент, вернувшийся домой из столицы.
Осмотрев елку, Ориюс осмотрел, как выглядит вся площадь: возле Клайпедского драматического театра есть каток, есть и аттракцион. „ Каток уютный и прекрасно освещенный. Посмотрим на цены: сеанс стоит 5 евро для взрослых, 3 евро для молодежи и 1 евро для детей. Цены радуют“, - сказал О.Гасанов. „Мы проводим здесь отпуск, у нас есть квартира в Паланге. Теперь катаемся на льду - очень хорошие цены“, - согласилась жительница Каунаса. Мы вернулись сюда на каникулы. Клайпеда очень красивая“, — добавила пара из Ирландии.
На катке Ориюс неожиданно встретил Живиле, которая, как оказалось, занималась украшением города. „Выглядит очень хорошо, потому что мы с командой сделали все возможное, — засмеялась она. - Мы хотели поприветствовать вас луной, но ветер все еще слишком силен. Он обязательно вернется к Рождеству“.
Ориюс не пожалел комплиментов работе команды Живиле: „Клайпеда кажется мне на данный момент самым красиво украшенным городом в Литве. Такой сказочный мир создан“. Ромена, отвечающая за туризм в Клайпеде, заверила, что здесь всегда хорошо – и зимой, и летом. „Тех, кто раньше приезжал в Клайпеду только летом, мы настоятельно приглашаем приехать и зимой“, - сказала она.
На Театральной площади, помимо всех развлечений, есть еще и рождественская ярмарка. „Прилавки очень похожи на немецкие рождественские ярмарки“, — похвалил Ориюс. - Продаются бельгийские вафли, испанские чуррос, глинтвейн, чай, кофе, пирожные. - Такого вы не увидите ни в Вильнюсе, ни в Каунасе, ни в других городах Литвы. Клайпеда утерла нос всем рождественским городам нашей страны. Вид потрясающий“, — заключил Ориюс.