Литовский город превратился в сказочный мир: рождественским убранством утерли нос и Вильнюсу, и Каунасу

Придя на Театральную площадь Клайпеды, Ориюс сразу удивился тому, сколько там рождественских атрибутов. „Клайпеда действительно сильно изменилась и стала неузнаваемой по сравнению с тем, что можно увидеть здесь в летний период. На площади стоит вращающаяся очень красивая елка. Как только вы входите, она сразу привлекает всеобщее внимание. Мне это напоминает нью-йоркскую елку — уютную, красивую, как и вся площадь“, — похвалил он.