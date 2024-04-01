Литовский для иностранцев: почему один из древнейших языков Европы так сложно выучить

Иностранцы ожидают активного участия государства или других внешних институтов, как это чаще всего происходит в других странах мира. Например, опыт Швеции говорит о том, что подготовка материалов для иностранцев в зависимости от их уровня очень важна и полезна. В страну приезжают в том числе люди, у которых не было возможности получить качественное образование и для них шведский - это, фактически первый язык, который они изучают серьезно. Для этого используются адаптированные учебники начального уровня - буквально детские книжки с картинками, о чем прямо говорят литовские специалисты в своей работе о методике изучения литовского языка для граждан третьих стран.