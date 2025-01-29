Литовский актер сыграл Брежнева, после чего вырос его рейтинг

Популярностью сериал пользуется не только в Швеции. С 22 января его показывают не только в Европе, но и в США.

„Когда мне позвонил глава агентства Донатас Шимукаускас и спросил, знаю ли я, что мой рейтинг в списке актеров IMDB подскочил с 301 163 места на 12 026, я не понял, о чем он говорит. Только потом выяснил, что актеров, снявшихся в фильмах, рейтингуют. Я не знаю, насколько это важно, но приятно, что меня заметили“, – сказал Якштас.