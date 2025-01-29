Литовский актер сыграл Брежнева, после чего вырос его рейтинг

Бывший овцевод, невладеющий английским премьер-министр Швеции Турбьёрн Фельдин, новый президент США Рональд Рейган, старый алкоголик, тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. И подводная лодка, севшая на мель. „Попробуйте из этого сделать триллер. Невозможно“, – сказал Бьёрн Стейн.
Популярностью сериал пользуется не только в Швеции. С 22 января его показывают не только в Европе, но и в США.
„Когда мне позвонил глава агентства Донатас Шимукаускас и спросил, знаю ли я, что мой рейтинг в списке актеров IMDB подскочил с 301 163 места на 12 026, я не понял, о чем он говорит. Только потом выяснил, что актеров, снявшихся в фильмах, рейтингуют. Я не знаю, насколько это важно, но приятно, что меня заметили“, – сказал Якштас.
Немало сцен из этого фильма сняли в Литве. В нем снимались такие литовские актеры, как Альбинас Келерис, Витаутас Канишонис, Гедрюс Кела, Андрюс Жураускас, Андрюс Бялобжескис и др.
На роль Брежнева Якштаса утвердили в тот же день, когда он пришел на кастинг.
„Это ироничный фильм о том, как трое не очень адекватных людей умудрились перевернуть земной шар. И тогда так было, и сейчас это происходит, и желания людей, общества мало чего значат, в мире мало что меняется“, – сказал Якштас.