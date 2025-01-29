2025.01.29 15:10

Литовский актер сыграл Брежнева, после чего вырос его рейтинг

 
ru.DELFI.lt
Kęstutis Jakštas
Kęstutis Jakštas
ФОТО: M.Šerlinskis, organizatorių

„Трудно поверить, что всего одна роль может поднять тебя в мировой рейтинге актеров не на несколько ступеней, а на миллион“, – сказал литовский актер Кястутис Якштас. Уже можно увидеть снятый шведами мини-сериал, основанный на реальных событиях „Виски со льдом“ (Whiskey On The Rocks), режиссера Бьёрна Стейна. Литовский актер сыграл в нем одного из трех важнейших политиков того периода – главу СССР Леонида Брежнева.

Бывший овцевод, невладеющий английским премьер-министр Швеции Турбьёрн Фельдин, новый президент США Рональд Рейган, старый алкоголик, тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. И подводная лодка, севшая на мель. „Попробуйте из этого сделать триллер. Невозможно“, – сказал Бьёрн Стейн.

Популярностью сериал пользуется не только в Швеции. С 22 января его показывают не только в Европе, но и в США.

Kęstutis Jakštas mini seriale „Viskis su ledu“ (angl. „Whiskey On The Rocks“)

„Когда мне позвонил глава агентства Донатас Шимукаускас и спросил, знаю ли я, что мой рейтинг в списке актеров IMDB подскочил с 301 163 места на 12 026, я не понял, о чем он говорит. Только потом выяснил, что актеров, снявшихся в фильмах, рейтингуют. Я не знаю, насколько это важно, но приятно, что меня заметили“, – сказал Якштас.

Немало сцен из этого фильма сняли в Литве. В нем снимались такие литовские актеры, как Альбинас Келерис, Витаутас Канишонис, Гедрюс Кела, Андрюс Жураускас, Андрюс Бялобжескис и др.

Kęstutis Jakštas mini seriale „Viskis su ledu“ (angl. „Whiskey On The Rocks“)

На роль Брежнева Якштаса утвердили в тот же день, когда он пришел на кастинг.

Kęstutis Jakštas mini seriale „Viskis su ledu“ (angl. „Whiskey On The Rocks“)

„Это ироничный фильм о том, как трое не очень адекватных людей умудрились перевернуть земной шар. И тогда так было, и сейчас это происходит, и желания людей, общества мало чего значат, в мире мало что меняется“, – сказал Якштас.

Kęstutis Jakštas mini seriale „Viskis su ledu“ (angl. „Whiskey On The Rocks“)

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