Литовские знамениторсти собрались на роскошной вечеринке: появился и предприниматель Бункус

За впечатляющую вечеринку Vytautas mineral SPA благодарили литовские звезды: Эрика Дженнингс, Марюс Ямпольскис, Инета Стасюлите, Даниэлюс Бункус, Эдвардас Жицкус и др.
Галерея:
Вместе с семьей вечеринку посетил и исполнитель Станиславас Ставицкис-Стано.
„Бирштонас привлекает не только своей природой, историей, но и развлечениями, СПА, бассейнами и вкусной едой“, – сказал Ставицкис.
На вечеринке появился и предприниматель Бункус, который проводил время в компании самых стильных женщин Литвы.
На вечеринке присутствовал и актер Рамунас Рудокас с супругой Юстиной.
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