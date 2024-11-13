Литовские водители – в тисках: аудит показал, сколько постов контроля скорости установлены без основания

Чтобы выяснить, где в первую очередь надо устанавливать посты контроля скорости и оборудовать пешеходные переходы, Via Lietuva разрабатывает приоритетные очереди. По данным Госконтроля, всего есть таких 28 очередей, а во время аудита оценили 5.
Вот приоритетные списки: 1. Выбор мест и оборудование постов контроля скорости мгновенного действия в жилых местах. 2. Реконструкция и ремонт пешеходных дорожек и инфраструктуры для велосипедистов. 3. Выбор мест и оборудование постов контроля скорости на определенных участках в нежилой местности. 4. Выбор участков дорог, которые нуждаются в реконструкции и ремонте. 5. Список участков, которые отбирают по методике выбора участков асфальтированных районных дорог государственного значения („зебр“) и по методике отбора участков гравийных дорог, подлежащих асфальтированию.
В ходе аудита появились сомнения в связи с обоснованностью данных для составления четырех списков, поскольку не были указаны критерии, по которым составлены списки, не было и другой важной информации.
Для пятого списка вообще не было представлено никакой методики для оборудования „зебр“. Via Lietuva указала, что часто менялись люди, которые отвечали за составления этого списка, а новые работники не сумели найти необходимые документы.
Кроме того, все приоритетные списки были составлены на основе старых данных (данным 2–5 лет).
В документах Via Lietuva сказано, что в исключительных случаях посты контроля средней скорости на определенном участке могут быть короче 1 и длиннее 10 км. Аудит показал, что есть 3 участка короче 1 км и 168 - длиннее 10 км, но не указаны причины таких решений. Вообще нет регламента исключительных случаев.
В 2020 г. тогдашняя Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) установила 70 моментальных постов контроля только в августе. Установка их объяснялась тем, что это поможет водителям соблюдать безопасную скорость.
В декабре того же года было решено установить 100 постов контроля средней скорости на определенных участках. Цель осуществили в течение двух лет. Аудит выяснил, что 29 из 100 таких ПКС были установлены безо всякого на то основания (стоимость этих ПКС 0,9 млн. евро).
До начала 2024 г. на государственных дорогах установили 72 поста контроля скорости моментального действия и 131 ПК средней скорости на определенных участках.
После появления результатов аудита Via Lietuva заверила, что уже приняла меры для решения проблем.
В том числе пересматривают порядок расширения инфраструктуры дорог и методики их обновления, это касается и установки постов контроля скорости.