Литовские водители – в тисках: аудит показал, сколько постов контроля скорости установлены без основания

Вот приоритетные списки: 1. Выбор мест и оборудование постов контроля скорости мгновенного действия в жилых местах. 2. Реконструкция и ремонт пешеходных дорожек и инфраструктуры для велосипедистов. 3. Выбор мест и оборудование постов контроля скорости на определенных участках в нежилой местности. 4. Выбор участков дорог, которые нуждаются в реконструкции и ремонте. 5. Список участков, которые отбирают по методике выбора участков асфальтированных районных дорог государственного значения („зебр“) и по методике отбора участков гравийных дорог, подлежащих асфальтированию.

Чтобы выяснить, где в первую очередь надо устанавливать посты контроля скорости и оборудовать пешеходные переходы, Via Lietuva разрабатывает приоритетные очереди. По данным Госконтроля, всего есть таких 28 очередей, а во время аудита оценили 5.

В ходе аудита появились сомнения в связи с обоснованностью данных для составления четырех списков, поскольку не были указаны критерии, по которым составлены списки, не было и другой важной информации.

Для пятого списка вообще не было представлено никакой методики для оборудования „зебр“. Via Lietuva указала, что часто менялись люди, которые отвечали за составления этого списка, а новые работники не сумели найти необходимые документы.

Кроме того, все приоритетные списки были составлены на основе старых данных (данным 2–5 лет).