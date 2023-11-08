Литовские СМИ обратили внимание на слова белорусского историка: как моноэтничный город - это фигня, Вильнюс - это колыбель нескольких наций

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Казалось бы, что заявления о том, что Вильнюс не может быть литовским, что его надо ославянить, тогда он снова станет великим, могут звучать только где-то в Кремле. Но на деле такое заявляют и представители белорусской оппозиции в Варшаве, сообщает литовский коммерческий канал LNK.

Белорусские интеллектуалы, которые живут в Варшаве, участвовали в передаче "Вильнюс и Варшава наши: почему белорусы за них борются, но их не захватят".

"Вильнюс как моноэтничный город - этот не Вильнюс, это фигня некая". Весь смысл в том, Вильнюс - это колыбель нескольких наций. Это котел, в котором варились вместе Литва, Русь позднее и польская культура, евреи и другие", – сказал белорусский историк Тимофей Акудович.

Он утверждает, что для белорусов важна концепция, что "Вильнюс наш": "Это важная часть белорусского нарратива, но не в том смысле, что мы хотим забрать Вильнюс у литовцев - это глупо, а в том смысле, что русинское присутствие в Вильнюсе было всегда - старобелорусско-украинское". Он уверяет, что Вильнюс у Литвы они не собираются отнимать, но хотели бы вернуть в город белорусские элементы: "Для нас важно вернуть в Вильнюс этот русинский элемент".

"Приезд в Вильнюс большого числа белорусов - это возможность для Вильнюса снова стать великим городом, в который стекается традиция литовцев, белорусов, древних белорусов, русских. Мне кажется, что в этом плане было бы здорово, если бы белорусы хотели идти в муниципалитет, заниматься политикой", – сказал он.

По последним данным Департамента миграции, в Литве проживают 62 000 белорусов. Особенно много русской речи можно услышать в Вильнюсе. Голосовать на муниципальных выборах могут иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в стране.

"На самом деле мы обсуждаем и видим необходимость интеграции и подготовки. Работают политики в сфере интеграции, чтобы их интегрировать в политическую жизнь нашей страны во всех смыслах. Включая участие в выборах", – сказал представитель Движения либералов в парламенте Раймундас Лопата.

Сейчас постоянный вид на жительство в Литве есть у 3500 белорусов, со временем и другие смогут претендовать на него.

"Это интересная мысль", – сказал Лопата.

Другой ответ журналистам LNK дал глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Он сказал, Что ему эта мысль не кажется интересной.

Кащюнас сказал, что некоторые заявления о Вильнюсе, которые он слышит от белорусов, его удивляют.

"Особенно странно слышать это из уст представителей либеральной оппозиции", – заметил он.

Он сказал, что ранее уверяли, что литвинизм - это дело либералов.

"Это еще раз делает актуальными мои слова. Принятие аналогичных ограничений, как и в случае с гражданами РФ, необходимо", – заметил Кащюнас.

Летом, когда в Беларусь приехали вагнеровцы, об унификации ограничений для белорусов и россиян (приостановке выдачи видов на жительство и виз) говорил президент Литвы Гитанас Науседа.

Перед осенней сессией в парламент Литвы приезжала белорусский политик Светлана Тихановская, которая просила не делать этого.

"Думаю, это искусственная проблема. Я совершенно уверена, что 99% белорусов ничего не слышали о литвинизме", – уверяла политик.

Премьер Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказали, что не надо останавливать белорусов. Однако Кащюнас придерживается иного мнения.

Он заметил, что ограничения должен предлагать не он, а правительство Литвы.

Компания Baltijos tyrimаi по заказу LRT провела опрос, результаты которого показали, что 60% жителей Литвы хотели бы, чтобы ужесточили режим для белорусов, а 26% против такого предложения.

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