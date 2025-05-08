2025.05.08 09:50

Литовские пограничники за сутки снова развернули рекордное количество мигрантов

 
Elta
Kapčiamiesčio pasienio užkarda
Kapčiamiesčio pasienio užkarda
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

За прошлые сутки литовские пограничники предотвратили рекордное количество попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы – 48, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ).

„Уже второй раз в этом году развернули рекордное количество мигрантов. В этом году их не было более 48. Впервые такое количество развернули в феврале“, - сообщил в четверг утром и Elta представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Между тем, латвийские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 56 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники во вторник развернули 54 нелегальных иностранца.

В прошлом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 1002 нелегальных мигранта, а в этом году – 680.

За период миграционного кризиса на границе Беларуси со странами-членами ЕС в общей сложности в Литву не впустили 23 642 нелегальных мигранта.

Поток мигрантов в восточные страны Евросоюза хлынул в 2021 году, и Запад обвинил в этом минский режим.

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