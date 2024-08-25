Литовские пляжи снова штурмуют торговцы горячими чебуреками: нелегально, но кого это волнует

Представитель Палангского муниципалитета Инга Шилейкене сказала, что муниципалитет запретил торговлю любой едой на пляжах.

Отдыхающие в Паланге и Швянтои покупают чебуреки у торговцев. Однако в Паланге на пляже время от времени через громкоговорители сообщают о том, что торговля едой на пляжах запрещена.

Торговцев много. В Швянтои они ходят одновременно по несколько человек. В Паланге пляж больше, поэтому кажется, что торговцев там меньше.

В Паланге ассортимент у торговцев шире – здесь можно купить и жареный хлеб. На этом курорте чебурек стоит 4 евро.

На пляжах Швянтои торговцы предлагают только горячие чебуреки и даже называют кафе, в котором их жарят. „Горячие вкусные чебуреки из Žarа“, – сообщают торговцы. Цена – 3.50 евро за штуку.

„На пляжах есть места для заведений общепита. В этих кафе мы можем контролировать условия хранения еды до продажи клиентам“, – заметила она.

По словам Шилейкене, вопрос выдачи разрешений на такую торговлю в муниципалитете на данный момент не обсуждается. Она заметила, что в этом году составлено 10 протоколов о нарушении действующего порядка.

По ее словам, за порядком следят не только работники муниципалитета, но и полиция. Полиция в этом году зафиксировала 5 таких нарушений.

„Жалоб мы на таких торговцев не получали, но полиция во время патрулирования задержала пятерых нарушителей“, – сказал глава Палангского комиссариата полиции Кястутис Бончкус.