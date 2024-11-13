Литовские молодежные организации обратились к политикам: „Заря Немана“ в коалиции угрожает качеству демократии

„Совет молодежных организаций Литвы (СМОЛ), (...) Литовский студенческий союз (ЛСС) (...) и Молодежный союз литовцев мира (...) публично выражают свою большую озабоченность и несогласие с включением политической партии „Заря Немана“ в правящее большинство Сейма Литовской Республики и Правительство Литовской Республики. Мы понимаем, что такая возможность создаст проблемы для вовлечения молодежи, участия в гражданских и политических процессах и создаст отрицательный пример для молодежи“, - говорится в обращении.
„В правящем большинстве Сейма Литовской Республики и Правительстве Литовской Республики не должно быть места политическим силам, лидеры которых публично унижают отдельные группы общества, активно публикуют сообщения антисемитского характера и не берут на себя ответственность за политическую риторику, которая вредит качеству демократии Литовской Республики, создают предпосылки для уничижения и унижения граждан Литовской Республики“, - подчеркивает СМОЛ.
По их словам, важно также, что представители этой политической партии публично не опровергли взгляды, высказанные их лидером.
„Следует отметить, что представители политической партии „Заря Немана“ до сих пор не дистанцировались и не опровергли каким-либо иным образом, что их ценности или отношение к этим вопросам отличается. Пока это не будет сделано ясно и недвусмысленно, трудно предположить наличие противостояния действиям лидера, его идеям и выражению этих действий и идей.
Антисемитизм и другие формы дискриминации и политического общения, выходящие за все моральные границы по отношению к политическим оппонентам и гражданам Литвы, не могут стать стандартом или приемлемым поведением в нашей политике и публичном пространстве“, - говорится в открытом письме политикам.