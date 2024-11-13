Литовские молодежные организации обратились к политикам: „Заря Немана“ в коалиции угрожает качеству демократии

„В правящем большинстве Сейма Литовской Республики и Правительстве Литовской Республики не должно быть места политическим силам, лидеры которых публично унижают отдельные группы общества, активно публикуют сообщения антисемитского характера и не берут на себя ответственность за политическую риторику, которая вредит качеству демократии Литовской Республики, создают предпосылки для уничижения и унижения граждан Литовской Республики“, - подчеркивает СМОЛ.

„Совет молодежных организаций Литвы (СМОЛ), (...) Литовский студенческий союз (ЛСС) (...) и Молодежный союз литовцев мира (...) публично выражают свою большую озабоченность и несогласие с включением политической партии „Заря Немана“ в правящее большинство Сейма Литовской Республики и Правительство Литовской Республики. Мы понимаем, что такая возможность создаст проблемы для вовлечения молодежи, участия в гражданских и политических процессах и создаст отрицательный пример для молодежи“, - говорится в обращении.

По их словам, важно также, что представители этой политической партии публично не опровергли взгляды, высказанные их лидером.

„Следует отметить, что представители политической партии „Заря Немана“ до сих пор не дистанцировались и не опровергли каким-либо иным образом, что их ценности или отношение к этим вопросам отличается. Пока это не будет сделано ясно и недвусмысленно, трудно предположить наличие противостояния действиям лидера, его идеям и выражению этих действий и идей.