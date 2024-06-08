Литовские министерства солидарны с маршем ЛГБТ+

Министерства культуры, юстиции, иностранных дел и социальной защиты и труда также продемонстрировали свою поддержку украсив цветами радуги свои аккаунты в социальных сетях.
„Сегодня мы празднуем любовь и равенство в Вильнюсе!“ — заявило министерство под руководством Габриэлиаса Ландсбергиса, поделившись фотографией с акцентом в виде радужного флага.
„Мы рады пригласить вас на шествие Lithuanian Pride „За равенство!“. Пришло время прославить равенство и многообразие в Литве. (...) Ваше участие важно – давайте покажем, что Литва – открытое, толерантное и сильное сообщество!“, – говорится на странице Министерства юстиции Литвы в Facebook.
Накануне шествия в цвета радуги перекрасили и переход рядом с музеем МО, неоднократно уничтожаемый вандалами. В субботу вечером в Вильнюсе запланирован шествие ЛГБТ+ сообщества.
В 16.00 участники шествия ЛГБТ+ двинулись в сторону парка Вингис от Бернардинского сада. Сразу после шествия в парке Вингос пройдет бесплатный концерт „Lithuanian Pride“, во время которого также будет вручены награды за права ЛГБТ+.