2024.06.08 17:47

Литовские министерства солидарны с маршем ЛГБТ+

 
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LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024
LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Литовские учреждения солидарны с маршем сообщества ЛГБТ+, который прошел в субботу в Вильнюсе.

Министерства культуры, юстиции, иностранных дел и социальной защиты и труда также продемонстрировали свою поддержку украсив цветами радуги свои аккаунты в социальных сетях.

„Сегодня мы празднуем любовь и равенство в Вильнюсе!“ — заявило министерство под руководством Габриэлиаса Ландсбергиса, поделившись фотографией с акцентом в виде радужного флага.

„Мы рады пригласить вас на шествие Lithuanian Pride „За равенство!“. Пришло время прославить равенство и многообразие в Литве. (...) Ваше участие важно – давайте покажем, что Литва – открытое, толерантное и сильное сообщество!“, – говорится на странице Министерства юстиции Литвы в Facebook.

Накануне шествия в цвета радуги перекрасили и переход рядом с музеем МО, неоднократно уничтожаемый вандалами. В субботу вечером в Вильнюсе запланирован шествие ЛГБТ+ сообщества.

В 16.00 участники шествия ЛГБТ+ двинулись в сторону парка Вингис от Бернардинского сада. Сразу после шествия в парке Вингос пройдет бесплатный концерт „Lithuanian Pride“, во время которого также будет вручены награды за права ЛГБТ+.

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